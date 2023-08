Včeraj okoli pete ure popoldan so na Blejskem jezeru začeli iskati pogrešanega osemnajstletnega državljana Irske. V iskalni akciji so poleg policistov sodelovali še gasilci PGD Bled, potapljači podvodne reševalne službe PRS reševalne postaje Bled, imeli pa so tudi pomoč iz zraka – policijski helikopter. Potapljači in gasilci so pregledovali obrežje in dno jezera. »Pogrešanega so potapljači našli mrtvega pod vodo, približno 20 metrov od obale,« so na facebooku zapisali blejski gasilci.

Po prvih informacijah smrt najstnika ni bila posledica kaznivega dejanja, so sporočili iz Policijske uprave Kranj. Nadaljujejo pa preverjanje vseh okoliščin, ki so privedle do utopitve, in bodo o tem obveščali pristojno državno tožilstvo.