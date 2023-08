Tudi v nogometu je marsikaj slučaj, a ne vse. Da eni pač in zares obvladajo več od drugih, je dokaz trener Albert Riera, ki s Celjem piše klubsko zgodovino. Tudi najbolj se ga razume, ko komentira tekme. Na prvi tekmi prve slovenske nogometne lige konec tedna se bodo soočile Mura in Radomlje. Prekmurci so se v minulem krogu sprostili v Kopru, se bodo pa v dvoboj z Radomljani spustili samozavestno in napadalno. Ob tem, da bi lahko tudi Radomljam končno uspelo doseči kakšen gol, vse skupaj navaja na stavo več kot 2,5 gola skupno za spodobno kvoto 1,81.

Podobno razmišljanje velja za današnjo tekmo Aluminij – Olimpija, ki bo mali derbi. Marko Brest v dresu Aluminija se zdi reprezentančni potencial, posadka iz Kidričevega pa obči hit jeseni. Težko igrajo nenapadalno, enako pa velja tudi za goste. Lahko bi bil to tudi remi z goli na obeh straneh, vreden kvote 4,75.

Podobno kot Radomlje tudi Rogaška še nima nobene točke, niti še ni dala gola, pričakuje pa jutri Maribor. Ni dvoma: 1,50 vredna stava na zmago gostov se zdi osnovna stavniška opcija, a nedeljske večerne tekme se zdijo posebne vrste obračuni. Izpostavljene so, gleda se jih in tudi Rogaška bi morala že enkrat zadeti, zato bi veljalo poskusiti z zmago gostov ob golih na obeh straneh za kvoto 2,70. In še zadnja nedeljska večerna tekma Domžale – Celje. Riera proti Dušanu Kosiču na drugi strani. Lep trenerski duel in komplicirana tekma, na kateri pa nemara še najprej lahko pričakujemo gole ali stavo na oba gol s skupnim številom več kot 2,5 za kvoto 2,05.