Po navedbah predsednika regionalne vlade Fernanda Clavija je požar, ki je izbruhnil pozno v torek na severovzhodu otoka Tenerife, najbolj kompleksen požar na Kanarskih otokih v zadnjih 40 letih. Uničil je skoraj 4000 hektarjev površin, z njim pa se bori okoli 500 gasilcev in vojakov ob podpori 17 gasilskih letal in helikopterjev. Doslej so evakuirali že več kot 4500 ljudi.

Požar je izbruhnil v času, ko je Kanarske otoke zajel vročinski val, zaradi katerega so številna območja presušena, kar pa tudi povečuje nevarnost požarov v naravi.

Oblasti so ljudi opozorile pred onesnaženjem s plini in majhnimi delci, ki se sproščajo pri gorenju rastlin in drugega materiala. Številne ceste, ki vodijo v gore na severovzhodnem delu otoka, pa še naprej ostajajo zaprte.

Na slovenskem ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so v četrtek slovenskim državljanom na območju in tistim, ki tja potujejo, svetovali dodatno previdnost. Ob tem so na ministrstvu dodali, da pozorno spremljajo razvoj dogodkov. Ljudi pa so pozvali, naj sledijo navodilom španske civilne zaščite, lokalnih oblasti, hotelskega osebja in osebja turističnih agencij.