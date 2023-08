Mednarodni pesniški festival Dnevi poezije in vina, tokrat že 27. po vrsti, bo od ponedeljka pa vse do sobote na Ptuju ter še v številnih drugih krajih po Sloveniji in čez mejo gostil pesnike in pesnice z vsega sveta, seveda pa tudi izbrane vinarje. Program festivala, ki ga pripravlja založba Beletrina, je znova pester, saj se bo v njem v različnih sklopih zvrstilo skoraj 60 dogodkov.

Častna gosta festivala sta letos švicarska pesnica Ilma Rakusa in litovski pesnik Eugenijus Ališanka, pridružilo pa se jima bo še 16 pesnic in pesnikov iz desetih držav, med njimi so tudi Joumana Haddad iz Libanona, Lello Voce iz Italije in Frank Baez iz Dominikanske republike, sodobno češko poezijo, ki bo postavljena v središče pozornosti, bosta zastopala Maria Iljašenko in Petr Hruška. Letošnja kuratorka festivala je sicer galicijska pesnica Yolanda Castano. »Nabor gostujočih pesniških imen je tudi tokrat nadvse raznovrsten,« poudarja nova programska vodja festivala, pesnica Kristina Kočan, ki je z letošnjim letom nasledila idejnega očeta festivala Aleša Štegra. »Pesniki in pesnice so si med seboj različni tako generacijsko kot kulturno, družbeno in celo politično, zelo raznorodne pa so tudi njihove poetike.«

Vrnitev umetniškega jezika

Organizatorji so ohranili tudi tradicijo Odprtega pisma Evropi, s katerim izbrani avtorji in avtorice nagovarjajo Evropo ter pri tem izpostavljajo tista vprašanja sedanjosti, ki se jim zdijo najbolj pereča. Letos ga je napisal britanski pesnik David Harsent, ki ga bo prvič javno prebral na uradnem odprtju festivala – v četrtek na Ptuju. Po besedah Kristine Kočan je v njem izpostavil zlasti okoljsko problematiko: govori o »okoljski vojni, v kateri smo se že znašli, pa se tega še ne zavedamo zares«. Kot je dodala, je pismo Evropi pomembno tudi zato, da vrne v javno rabo pesniški ali celo umetniški jezik.

Letošnji slovenski avtor v fokusu je pesnik, pisatelj in novinar France Forstnerič, s čimer se na festivalu poklanjajo 90-letnici njegovega rojstva. »Forstnerič je zelo pomembno zaznamoval slovenski literarni prostor; za časa svojega življenja je bil morda celo nekoliko spregledan, toda povsem neupravičeno, kar je tudi eden izmed razlogov, da smo se mu odločili bolj podrobno posvetiti,« pojasnjuje programska vodja festivala.

Tudi letos več novosti

Program festivala bo pretežno sledil ustaljenim okvirom, kot je povedala nova izvršna producentka Taja Islamovič, pa so pripravili tudi nekaj novosti. Med stalnice lahko tako uvrstimo večerna velika pesniška branja na Vrazovem trgu, ki jim sledijo koncerti (večere bo tokrat povezoval igralec Jurij Drevenšek), in Hude pokušnje!, ki združujejo pesniška branja, pogovor z vinarjem in pokušino vin, po dveh letih se vrača tudi Vinski oltar, letos z uradnim festivalskim vinom – to je suhi chardonnay letnik 2022 vinske kleti Vinag 1847. Med novostmi velja omeniti vsaj še Soarejo z vinskim koktajlom in Poezijo na pladnju, kulinarično pustolovščino na ptujskem gradu, pa tudi Kilometer poezije, kjer bo mogoče svet poezije spoznavati med hojo po mestu.

Prvič bodo pripravili tudi predstavitev videopoezije. »Gre za hibridni umetniški žanr, ki povezuje poezijo in razne avdiovizualne vsebine,« pojasnjuje koordinatorka Petra Kolmančič, ki je s Heikom Strunkom opravila tudi izbor prikazanih del. »Nastala video dela niso le ilustracija poezije, temveč vsi vključeni mediji, torej poezija, podobe in zvok, ustvarjajo novo, večplastno govorico. Kadar je ta sinergija medijev uspešna, lahko računamo na prav poseben umetniški vtis.«

V Ljubljani v sredo V Ljubljani bo festival Dnevi poezije in vina gostoval z dogodkom Poezija in prostor v sredo ob 19. uri v Švicariji: pogovoru z obema častnima gostoma festivala bo sledil performativni zvočno-vizualni dogodek Redkobesednost perutnic.