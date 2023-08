Ah, ta dobri stari socializem!

Predsedniki parlamentarnih strank so včeraj na srečanju pri premierju Robertu Golobu izmenjali poglede o predlogih ukrepov, ki bi jih uvrstili v interventni zakon za sanacijo poplav. Med omenjenimi so solidarnostne delovne sobote, izdaja državnih obveznic in subvencioniranje obresti posojil pri nakupu novih strojev in opreme. Predsednica SD Tanja Fajon je še posebej izpostavila predlog solidarnostnih sobot, ko bi podjetja, ki bi se tako odločila, zaslužek sobotnega dela namenila v sklad za obnovo; če bi bil predlog sprejet, bi bila solidarnostna vsaka druga sobota v mesecu oziroma štiri do konca leta.