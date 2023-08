Prva uvrstitev Španije v finale svetovnega prvenstva je veliko presenečenje, saj je pred letom dni prišlo do upora igralk. Petnajst zvezdnic je podpisalo pismo, v katerem so zahtevale odstop selektorja Jorgeja Vide, a je španska zveza stopila v bran 42-letnemu Madridčanu. Med igralkami upornicami, ki jih je Vida vrnil na seznam reprezentantk, je tudi Aitana Bonmati, gonilna sila ekipe na letošnjem prvenstvu. Največja svetovna zvezdnica ženskega nogometa Alexia Putellas, dvakratna dobitnica zlate žoge, namreč ni v formi, potem ko si je lani strgala kolenske križne vezi. Bonmatijeva je ponosna Katalonka, starša sta učitelja jezikov in katalonske književnosti, zato je domača hiša podobna knjižnici. Naprej je igrala košarko, nato se je lotila še nogometa in igrala v mešanih ekipah s fanti, ki so jo zbadali zaradi nizke rasti, a je bila izjemno trmasta. Ko se je pri 13 letih pridružila Barceloni, si je uresničila sanje in se je skupaj z očetom z javnim prevozom vozila po dve uri na treninge.

Posnema Messija, Iniesto in Xavija

Hitro je napredovala v Barceloni in kot članica vseh selekcij španske reprezentance. Njene odlike so velika tekmovalnost, igra z obema nogama, eleganca v vodenju žoge in vsestranskost, saj lahko igra na več položajih v zvezni vrsti ali na krilu. Kot otrok je preučevala, kako so se po igrišču gibali in vodili žogo njeni vzornik Xavi, Iniesta in Messi, občuduje pa tudi Guardiolo. Z Barcelono je serijska španska prvakinja, v zadnjih dveh sezonah je osvojila ligo prvakinj, v kateri je bila lani izbrana za najboljšo igralko sezone, predlani za MVP finala. Jutri ima priložnost, da osvoji prvi naslov svetovne prvakinje s Španijo, saj je bila z mlajšimi selekcijami štirikrat podprvakinja. Razmišlja že o življenju po koncu kariere, saj je študentka fakultete za šport, odklop od športa so potovanja in sodeluje pri pomoči beguncem.

Pol gola na tekmo reprezentance

Anglija ima po lanskem naslovu evropske prvakinje priložnost, da osvoji še svetovnega. Nizozemka Sarina Wiegman je kot selektorica povezala ekipo, v kateri je na zadnjih tekmah izstopala Alessia Russo, ki je v reprezentanci izjemno učinkovita. Na 28 tekmah je dosegla 14 golov, kar je polovica zadetka na tekmo. Šport ima v genih, saj sta bila oče in en brat nogometaša, drugi brat pa atlet. Z nogometom je družino »okužil« ded, ki je prišel v Manchester s Sicilije v Italiji, kjer je kot otrok preživljala poletja in igrala nogomet na plaži. Ko je obiskovala katoliško šolo, se je ukvarjala z veliko športi: nogomet, atletika, smučarski tek, kriket, košarka ... Namesto igranja za Chelsea je izbrala študij in igranje nogometa na Univerzi v Severni Karolini, kjer je bila izbrana za novinko leta. Po vrnitvi v Evropo je zaigrala za Manchester United, kjer se je začel meteorski vzpon (59 tekem, 27 golov), letos poleti je prestopila v Arsenal in zablestela na svetovnem prvenstvu.