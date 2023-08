Po umoru predsedniškega kandidata Fernanda Villavicencia, nekdanjega novinarja in poslanca, se Ekvador jutri odpravlja na predčasne predsedniške in parlamentarne volitve. Ob ostrih varnostnih ukrepih bo 13 milijonov volilcev odločalo o novem predsedniku, ki bo nasledil odhajajočega Guillerma Lassa. Z izjemno nizkim zaupanjem v demokracijo volilci izbirajo prihodnjega voditelja, ki ga čaka težka naloga vračanja varnosti na ulice Ekvadorja, krotenja narkokartelov in izboljšanja socialnega položaja prebivalcev.

Želijo si varnosti

Država, ki je stisnjena med dve največji proizvajalki kokaina na svetu – Kolumbijo in Peru – bo jutri predvsem z izbiro predsednika odločala, v katero smer želi kreniti. Vsi kandidati so po umoru Villavincecia poudarjali nujnost boja proti kriminalu in tudi gospodarski razvoj, s katerim bi spodnesli tudi kriminal. S temi namerami odražajo hotenja volilcev. Več kot polovica jih po javnomnenjskih anketah kot prednostno nalogo izpostavlja ureditev varnosti oziroma zmanjšanje nasilja – število umorov v zaporih, kjer se spopadajo tolpe, in izven njih se je v zadnjih petih letih potrojilo. Za dobro petino je najpomembnejše odpravljanje nezaposlenosti, slaba sedmina pa bi se najprej lotila boja proti politični korupciji. Zaupanje v politiko je sicer v državi, kjer bodo predčasne volitve izvedene zato, ker se je na ta način aktualni predsednik Lasso izognil ustavni obtožbi zaradi domnevne korupcije, izjemno nizko.

Za boljšo opremljenost policije

Stranka Construye je po umoru Villavicencia v boj za predsedniško mesto poslala njegovega tesnega političnega sopotnika, novinarja Christiana Zurito, ki je Villavicenciu pomagal napisati politični program. Ta je bil uperjen proti kriminalu in domnevnim povezavam oblastnikov s kriminalnimi združbami narkokartelov, prav tistih, ki naj bi ga pred tednom dni likvidirali. V stranki so prepričani, da je bil tarča zato, ker je napovedoval, da bo v ekvadorska pristanišča, odskočno izvozno desko narkokartelov (kolumbijskih, mehiških, perujskih, srbskih in albanskih), poslal vojsko.

Uradno motiv za umor Villavicencia še ni znan. Kljub varovanju je bil ubit s strelom v glavo med odhodom s predvolilnega shoda. Poleg ubitega strelca je pri atentatu sodelovalo še šest Kolumbijcev iz kriminalnih združb. Zurita sedaj ob morebitni izvolitvi napoveduje boljše opremljanje policije za boj proti kriminalu (pogosto so kriminalci bolje opremljeni), obseg socialnih programov v državi pa bi povečal s pomočjo mednarodnih posojil.

Nad vodilno senca Corree

Izid volitev je negotov. Vodilni kandidatki Luisi Gonzalez, ki je varovanka nekdanjega levičarskega predsednika Rafaela Corree, zaenkrat kaže najbolje. Vendar pa je 45-letni zagovornici trdega nastopa proti kriminalu in obnove socialnih programov, ki jih je uvajal Correa, podpora v zadnjih dveh tednih upadla. Težava zanjo je prav vez s Correo. Ljudje se spominjajo, da je med njegovo desetletno vladavino kriminal začel naraščati, upadla je neodvisnost sodstva in varnostnih sil, njegova koruptivna dejanja, zaradi katerih je bil obsojen na osem let zapora, pa je takrat kot novinar razkrival prav umorjeni Villavicencio. Po begu v Belgijo Correa še vedno vleče mnoge niti v ekvadorski politiki in tako ne čudi, da se je Gonzalezova javno zavezala, da ga ne bi pomilostila.

Za petami ji je 40-letni Jan Topić, ki ima hrvaške korenine. Nima političnih izkušenj, je pa zagovornik stališča, da je varnostnim silam pri spopadu s kriminalom treba pustiti proste roke. Nekdanjemu pripadniku francoske tujske legije (nedavno naj bi služil tudi v Ukrajini) in poslovnežu varnostne ter telekomunikacijske branže je v zadnjih tednih podpora naraščala.