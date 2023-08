Mladi entuziasti iz Kluba belokranjskih študentov, Mladinskega kulturnega kluba Bele krajine in Mladinskega centra BIT že šestnajsto leto zapored skrbijo, da v avgustu mestno jedro Črnomlja zaživi. Pripravijo okoli dvajset glasbenih, kulturnih, športnih in kulinaričnih dogodkov, ki jih vsako leto obišče več kot 4000 ljudi.

»Posebnost festivala je prav v tem, da obiskovalcu ponuja intimno doživljanje nastopajočih, kar je popolnoma drugačna izkušnja kot spremljanje dogajanja na velikih odrih,« so zapisali organizatorji. »Velik del študijskih oziroma šolskih počitnic namenimo izvedbi festivala, ki zahteva veliko truda, prostovoljnega dela in neprespanih noči. Želimo spodbuditi razvoj lokalnega okolja in sokrajanom popestriti poletne dni v starem mestnem jedru. V svojo ponudbo želimo aktivno vključiti tudi lokalne ponudnike in tako dodatno spodbuditi sinergijo med različnimi podjetji in organizacijami,« še dodajajo.

Za vsakogar nekaj

Letošnji Črnfest je zasnovan po enakem konceptu kot vsa leta doslej, pravi vodja festivala Maša Kuzma. »Tako imamo dneve razdeljene po žanrih, od koncertov in otroških predstav do standupov, jazz večerov, športa in kulinarike, skratka zelo pester program, za vsakogar nekaj. Naša vizija je ustvariti program, ki bo zadovoljil široko paleto okusov in interesov. Črnfest je tu, da vsak izmed nas najde nekaj, kar bo v njem prebudilo iskrice veselja.«

Večina programa se odvija v prenovljenem atriju črnomaljskega gradu. Na otvoritveni slovesnosti je za glasbeno pravljico s harfo poskrbela alternativna glasbenica Astrid Ana Kljun. Za glasbeno obarvan petkov večer so poskrbele zasedbe Masayah, Capital Crew in Klinci, do konca avgusta pa se bo zvrstilo še okoli petnajst glasbenih, športih in drugih prireditev. Danes ob 21. uri se v grajskem atriju obeta rockovski večer s »starimi mački« Dan D in zasedbo Kokosy. Celodnevno dogajanje jutrišnjega dne, ki bo potekalo od 14. ure dalje za črnomaljskim gradom, pa bo vstopnine prosto. Zadišalo bo po urbani kulinariki, ki jo bodo pričarali tuji in lokalni ponudniki, med njimi tekmovalki Masterchefa Anja Fir in Zala Pugeršič, gurmanske jedi pa bo popestril bogat nabor ponudnikov pijač. Za vsakogar se bo nekaj našlo, obljubljajo organizatorji. Kulinariko bo z glasbo pospremila zasedba Dej Š'en Litro.

Klub študentov praznuje 60 let

Za smeh bo v torek na standup večeru poskrbel hrvaški komik Goran Vugrinec, sreda pa bo v znamenju gledaliških predstav, prva z naslovom Čudežna omara bo otroška, druga pa nekoliko zahtevnejša psihološka monodrama Money Power Glory ustvarjalca Jakoba Damiča Šemeta. Četrtek bo spet glasbeni, z jazz zasedbo Fun Fact, v petek, 25. avgusta, vabijo ekipe k sodelovanju na pub kvizu, večer pa se bo zaključil z zabavo ob 60. rojstnem dnevu Kluba belokranjskih študentov, na kateri bosta za glasbeno rajanje do jutranjih ur poskrbela DJ Maii in DJ Rasky. Naslednja sobota bo spet športna, tokrat na igriščih Teniškega kluba Loka, ob 21. uri pa ponovno vabijo v grajski atrij na glavni in zaključni koncert Črnfesta s kultno hrvaško rock zasedbo Majke in domačim triom Kontradikshn. Vstopnice za dogodke so na voljo preko strani entrio.si z nižjo ceno za dijake in študente. Med obiskovalci pa niso le domačini, pač pa tudi gostje iz bližnjih kampov. »Najavilo se jih je že kar nekaj, karte se tudi dobro prodajajo. Vsi so vabljeni, vsi so dobrodošli,« pove Kuzmova.

Med mnogimi presenečenji in posebnostmi Maša Kuzma izpostavlja poleg črnfest piva še novost, črnfest penino, s katero bodo lahko obiskovalci nazdravili na vseh dogodkih festivala. Njena posebnost je, da je črna. Črnfesta pa najbrž ne bi bilo brez podpore občine in številnih sponzorjev. Da na festivalu vse teče, kot je treba, skrbi kar dvaintrideset mladih prostovoljcev.