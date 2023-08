Na ranču za konje in ponije, ki ga že nekaj let vodi Vrhničan Ožbe Šteblaj, že peto leto poteka počitniško varstvo, namenjeno otrokom od šestega leta starosti. Na pet hektarov velikem posestvu na Klancu nad Vrhniko je pravzaprav živahno vse leto. To nam potrdita tudi Julija in Ula, prijateljici in praktično domačinki, ki smo ju ogovorili kar v maneži. »Jaham že peto leto in kadar imam čas, pridem Ožbetu in ostalim zaposlenim pomagat oskrbet konje. Treba jih je nahraniti, prinesti svežo vodo, skrtačiti. Tudi kopita redno pregledamo. Letos sem prvič tukaj tudi na počitniškem taboru. Družbo v šotoru mi dela Ula, ki je začela jahati pred dvema letoma,« je povedala Julija in nas pospremila do glavnega prostora, kjer je srce centra za jahanje Poniji s Klanca.

Otroci vsak dan poprimejo za delo

Med spustom po makadamski cesti smo za ograjo opazili kozličke in ovce, ki so se brezskrbno pasli pod jaso s šotori. V hladu sence je brezskrbno počival majhen pes. »Imamo tudi prašička, tudi zanj moramo vsak dan poskrbeti. A najhujše so koze. Prijatelj, s katerim sva skupaj v šotoru, se je z glavo zaletel v glavo koze. Med njima je bilo le blago šotora. Seveda je zmagala trda glava koze,« nam je v smehu pojasnil Ljubljančan Matic in dodal, da se imajo odlično. »Mogoče bi lahko kakšno uro dlje spali. Doma se med počitnicami nikoli ne zbudim ob 7. uri,« je še dodal fantič, preden se je posvetil svojim dnevnim nalogam. Tudi Nika in Pia sta prijateljici, ki sta na počitnice v Cankarjevo mesto prišli skupaj. »Prihajava iz Lesc in se imava odlično. Tudi pomivanje posode naju ne moti, na to sva navajeni od doma. Predvsem babici, ki nima pomivalnega stroja, moja pomoč pride prav,« je dejala Nika, Pia pa je dodala, da se odlično znajde tudi v kuhinji.

Že bežen pogled na nekaj ducatov živahnih otrok, razpršenih po posestvu, pove, da gre pretežno za deklice. »Ja, tudi sami ugotavljamo, da imamo na vseh taborih predvsem dekleta. Kdo ve, morda pa fantkov mamice ne izpustijo rade iz rok,« je v smehu in bolj za šalo povedala Eda Šteblaj, vodja programa, ki temelji na montessori pedagogiki, in dodala: »Le na taboru, ki je bil bolj športno naravnan in smo imeli v programu dopoldansko jahanje ter plezanje, je bilo več fantov. Želimo si, da bi več otrok dobilo priložnost izkusiti naš način dela, da bi se počutili kot del skupnosti, kjer lahko vsak nekaj prispeva in hkrati poskrbi tudi za lastno ugodje. Kot jih učimo: ko bo meni dobro, se bodo dobro imeli vsi.«

Budnica iz cerkve na Sveti Trojici

In glede na videno jim odlično uspeva. Medtem ko je ena skupina pomivala posodo, ki je ostala od zajtrka, in že pripravljala kosilo, je druga sodelovala pri lončarjenju. »Asistenti, ki pomagajo pri izvajanju programa, so študentje različnih fakultet – večinoma tehničnih in naravoslovnih smeri – ki svoje znanje radi predajajo naprej. Kot denimo lončarka s svojim umetniškim darom,« je povedal Ožbe Šteblajin dodal, da so imeli tudi že študentko, ki na Dunaju študira glasbo. »Pomembno nam je, da so vsi ti ljudje zgled mlajšim. Tudi zato se pred vsakim taborom skrbno pripravimo. Gre za dolg in intenziven trening,« je razložila Eda Šteblaj, tudi ravnateljica vrtca montessori.

Mladi sogovorniki so povedali, da se od prvega dne morajo držati urnika. »Zelo je pomembno, da se vzpostavi rutina. Tudi zaradi nje se otrok počuti varno, je umirjen in prispeva k skupnosti. Ni problem, če mu kaj gre narobe, saj ve, da obstajajo rešitve,« je pojasnila Eda Šteblaj, sin Ožbe pa je dodal, da mu izkušnja negativnosti prinese notranjo moč. »Naše enajsto pravilo pravi, da če se ti nekaj ne ljubi narediti oziroma ne znaš, ne (z)moreš, se vseeno potrudiš, in videl boš, da je vse mogoče postoriti,« je dejal Ožbe, ki je magistriral iz znanosti o živalih. In tudi na jutranjo budnico, za katero poskrbijo zvonovi iz cerkve na Sveti Trojici, se je mularija hitro navadila.

»Ko pospravijo šotor, otroci pridejo na zajtrk, po katerem sledi jutranje razgibavanje, ki smo ga poimenovali gibanje na črti. Skupaj z otroki izvajamo različne vaje za čuječnost in vse skupaj zaključimo z igro tišine. Nato se razporedimo v skupine. Vsak dan je ena skupina zadolžena za kuhanje, druga za gospodarske dejavnosti, tretja raziskuje. Letošnja tema je biodiverziteta. In seveda jahanje,« je razložil Ožbe, otroci pa so povedali, da je še vedno najlepše jahanje. »No, meni je super tudi delo z orodjem. Mi žagamo z ročno žago, Ožbe pa ima krožno žago,« nas je poučil Matic in hitro pristavil, da je vešč dela z orodjem. »A če sem iskren, še vedno najraje jaham konje. Včeraj je bilo res luštno, s konji smo šli do Starega malna. Joj, kako mi je Lupo nagajal. Namesto da bi hodila po pločniku – del poti je potekal po cesti – je iskal travo,« je o izkušnji, ki ga je predvsem zabavala, še dodal fantič.

Dan na Klancu ponavadi kar prehitro mine, vsak večer pa ga ekipa zaključi ob ognju. »Čas ob ognju izkoristimo za pogovore, pesem, na ognju spečemo tudi kakšno dobroto,« je povedala Pia. Otroci, ki so od nedelje do petka brez elektrike, brez kopalnice – po vodo morajo vsako jutro do vodnjaka – ves čas pa so v stiku z naravo, so postali nekoliko zmedeni, ko smo jim zastavili eno težjih vprašanj: ali kaj pogrešajo oziroma ali jim kaj manjka. Zanimivo je bilo, da nihče od njih ni omenil ne televizije ne mobitela. »Pravzaprav ne pogrešamo ničesar,« so nam zagotovili. In glede na vrvež ter njihovo angažiranosti pri projektih jim gre verjeti na besedo.