Po ujmi še lobistična zmaga operaterjev?

Za sekunde je šlo, so v minulih dneh drug za drugim ponavljali pred grozečo vodno ujmo rešeni državljani. Širšo javnost pretresa zgodba Borisa Zamernika iz zaselka Struge pri Ljubnem, ki mu je uspelo iz hiše pred pobesnelo Savinjo rešiti ženo in otroke, svoje mame pa ne več. »Mama je ostala ujeta. Šest ur se je v vodi držala za cevi centralne. Stara je 65 let,« je pripovedoval novinarjem. »Z otrokoma smo zrli smrti v oči,« je dejala tudi njegova sokrajanka Špela Krumpačnik. Bosa je z dojenčkom v naročju in triletnikom v roki ob 5.30 premagovala razmočeno zemljo. Takih zgodb je na tisoče, desettisoče. Kaj bi vsi ti državljani dali, da bi jih sredi noči zbudil odrešilni SMS. SMS, ki bi jih pred pretečo nevarnostjo opozoril le minutko ali dve prej, ki bi jim dal le trenutek več časa, da se rešijo pred deročo reko.