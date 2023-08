V Južni Ameriki se nakazuje možnost, da po največji državi tudi druga največja dobi populističnega predsednika, ki si za vzor postavlja Donalda Trumpa. Potem ko je Braziliji v letih 2019–2022 vladal Jair Bolsonaro, ki je mandat končal podobno kot Trump s sejanjem dvomov o poštenosti volitev in s pohodom njegovih privržencev v kongres, se je zdaj še v Argentini pojavil nepričakovano močan kandidat nekonvencionalnih idej. To je 52-letni politik in ekonomist Javier Milei, ki je pretresel politično prizorišče z zmago na nedavnih primarnih volitvah.

Uvedel bi dolar

Mileia označujejo različno, od libertarca do skrajno desnega populista. Verjetno najbolj odmeven je njegov predlog, da naj Argentina opusti peso in kot plačilno sredstvo uvede ameriški dolar. Država ima namreč več kot 110-odstotno inflacijo, ki hromi ekonomijo. Milei zagovarja privatizacijo zdravstvenega sistema, postopno odpravo brezplačnega in obveznega izobraževanja, lažji dostop do osebnega orožja in odpravo spolne vzgoje, ki da uničuje družine. Podnebna kriza je zanj socialistična laž. Pravi, da ga vodi politika »nasprotovanja vsemu socialističnemu in komunističnemu«. Nastopa kot zvezda, ko oblečen v usnjeno jakno občinstvu prepeva rockovske pesmi, s svojo pojavo in idejami pa je pritegnil množico mladih, a ne samo njih. Je tipičen apolitični kandidat, kakršni so magnet za volilce, naveličane obstoječih obrazov, elit in strank. Teh je v Argentini dovolj, med njimi tudi aktualni predsednik Alberto Fernandez, ki se zaradi neuspehov ne poteguje za še en mandat.

Tradicionalna bloka zaostala

Milei je s svojo skrajno desno koalicijo na primarnih volitvah dobil 30 odstotkov glasov in za sabo pustil tako desnosredinski blok, ki je zbral 28 odstotkov glasov, kot levosredinsko zavezništvo peronističnih strank s 27 odstotki. Primarne volitve so v Argentini obvezne in predstavljajo sito, saj gredo na volitve lahko samo stranke, ki na njih dobijo vsaj poldrugi odstotek glasov. Koalicije na podlagi rezultatov tudi izberejo svojega predsedniškega kandidata na volitvah, ki bodo 22. oktobra. So pa tudi pomemben politični barometer, ki se je zdaj najvišje povzpel pri Mileiu, nekdanjem svetovalcu velikih finančnih podjetij, ki je bil kasneje znani energični politični komentator, od leta 2021 pa poslanec.