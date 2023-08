Nepreslišano: Bogomir Kovač, ekonomist in kolumnist

Slovenija je že stoletja poplavno ogrožena dežela. Hudourniška narava njenega porečja, ozke in plazovite doline, strnjeni in hitri reliefni in podnebni prehodi so njena naravna posebnost in hkrati usodna značilnost. Načrtovanje urbanizacije in prometne infrastrukture je tu zahtevnejše kot drugod. Materialno-hidrološki vidiki poselitve so tu celo pomembnejši od politično-ekonomskih razsežnosti razvoja. Avstro-ogrska monarhija je to razumela bolje od slovanske kraljevine, socialistična Jugoslavija je ukrepala veliko bolje od sedanje Slovenije. Stare vodne skupnosti smo zavrgli kot samoupravno šaro, podjetje za urejanje hudournikov (Puh) smo izgubili, nižinska vodnogospodarska podjetja so ostala nepovezana. Razdrobljenost občin in nesposobnost države, da bi urejala hudourniška območja, skrbela za porečja strug in brežin, nižinske razbremenilnike in ustrezne hidrološke ukrepe, sta zadnja desetletja postali usodni. Ni bilo niti finančnih virov niti ustreznih projektov, ne politik in ne ukrepov.