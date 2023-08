Lani največji požar na Krasu, letos najhujša povodenj v velikem delu države – s čim nam bo postreglo prihodnje leto? S potresom? Z vojno? No, ne kličimo hudiča. Podnebje je pa res ono, ki nas mora skrbeti. Zatorej znova suša in požari, ali pa znova nevihte, tornadi, neurja in predvsem veliko pobesnele vode in blata. Da, kolikor spremljam zadeve že vrsto let, priznam, da amatersko, nestrokovno, s povprečnim znanjem o vsem tem, a z odprtimi očmi in dobrim spominom opažam, da je iz leta v leto slabše, zato ne pričakujem bolj milega, prijetnega poletja 2024. Le izjemoma je kdaj bolje. Ne gre za ciklične ekstremnosti, gre za že dolgo napovedane pojave, ki pa žal tempo še pospešujejo. Vprašajmo dr. Kajfež Bogatajevo in ostalo klimatološko-meteorološko-hidrološko stroko, če se motim.

Vse to se mi prikrade v spomin na to, kar sem pisal leta 2003 ob referendumski kampanji za naše članstvo v zvezi Nato. Pa sprejmem brez težav kako klofuto zagovornikov tega članstva, ker da nas varuje od Rusov, Kitajcev in še koga, češ da izkoriščam domačo naravno tragedijo za svoje »umazane«, »sovražne« cilje. Dejal sem takrat, v samem uvodu daljšega nabora argumentov proti vstopu v omenjeno druščino, naslednje:

»Spoznal sem, da našo varnost, blagostanje in prihodnost, ob vseh vojnah, ki jih nameravajo sprožiti ZDA (danes proti Iraku, jutri proti Severni Koreji, pojutrišnjem proti Libiji, Sudanu in še kom?), bistveno bolj ogrožajo porušena ravnovesja v naravi oziroma ekološke katastrofe in še zlasti spremembe podnebja, bolj kot bin Laden, Sadam Husein in njima podobni. Da se nam nebo sesuva in ledeniki topijo, da so zrak, voda in zemlja vse bolj zastrupljeni, pa so najbolj odgovorne prav tiste politike, s katerimi bi se naj v Natu družili, oziroma politike velikih sil, in primis Združenih držav Amerike.«

Sem se motil? Enako in še bolj prepričano bi zapisal danes, kvečjemu s spremembo oziroma aktualizacijo imen držav in oseb (nenazadnje je minilo od takrat 20 let). Vnesel bi Rusijo kot agresorko, Ukrajino kot napadeno državo, ZDA in Nato kot izzivalca in tudi neposredna akterja spopada, seveda Sirijo, med osebami pa bi citiral Putina, Asada, Bidna, Stoltenberga. Da, slednja tudi kot naša zaveznika. Ne drži namreč, kar pravi Vojko Volk, svetovalec premierja za zunanjo politiko, da »bencin na ogenj klimatske kataklizme priliva le osvajalski pohod Putinove Rusije«. Enako pri tem sodeluje Zahod, ki je Putina z zavračanjem njegovih zahtev po varnostnih jamstvih za Rusijo potisnil v to in ki v rusko-ukrajinski vojni tudi krepko sodeluje.

Skratka, kako bomo poplačali večmilijardno škodo zaradi dežja, toče, poplav, plazov, vetrov, na novo zgradili ceste, mostove, vodovode, kanalizacije, elektro infrastrukturo, pomagali ljudem, da si povrnejo streho nad glavo in znosno življenje, ter obenem pričeli s podvajanjem proračuna za vojsko, z napajanjem orožarske industrije, pretežno ameriške, ker tako zahteva Nato? Ne pozabimo: nikjer ne piše, da bo poletje 2024 kaj bolj znosno.

Aurelio Juri, Koper