Ker je prišlo do zapletov s privedbo na sodišče, včeraj niso mogli začeti sojenja 40-letnemu Aliju Safiniju zaradi ropa. Iz zapora na Dobu, kjer Maročan prestaja 15-letno zaporno kazen zaradi posilstva dveh študentk, so sporočili, da ga ne morejo pripeljati zaradi kadrovskih težav. Sodnica Mojca Kocjančič ni mogla skriti nejevolje, kajti vse do četrtka popoldne so ji zagotavljali, da bodo privedbo izvedli. Potreben je namreč samo še korak, pa bi bil kazenski postopek zoper Safinija končan, saj, kot smo slišali, rop namerava priznati. Čeprav je oktobra predlani, ko so ga o tem povprašali na predobravnavnem naroku, krivdo zanikal. Trdil je, da je bil v kritičnem času močno pijan. »Zakaj bi priznal, če nisem vedel, kaj delam?« se je izgovarjal, obramba pa je nato predlagala izvedenca, ki bi ocenil njegovo prištevnost.

Dvajsetega oktobra predlani zvečer je Safini posilil 22-letno študentko. Spoznal jo je na ljubljanski Metelkovi, nato sta se družila v skupni kuhinji študentskega doma. Ko se je poslovila, da bi šla v svojo sobo, pa jo je napadel. Silo ji je najprej storil na postelji, nato še pod prho. Grozil je, da jo bo ubil. Žrtev ga je prijavila, a na sled so mu prišli šele čez teden dni, ko je napadel še eno dekle. Tudi njo je srečal na Metelkovi. Vsiljevati ji je začel drogo in denar, ko pa mu je dala vedeti, da z njim noče imeti nobenega opravka, ji je zagrozil, da jo bo zabodel, in jo nato res porezal po obrazu. Prisilil jo je, da sta odšla do ploščadi bližnjega muzeja, kjer jo je slekel in se nad njo spolno znesel. Ko je nekdo prišel mimo in je zakričala na pomoč, je zbežal. Policija ga je prijela še isto noč. Na sodišču je trdil, da ni storil ničesar, česar dekleti ne bi želeli, in da si je prva celo sama želela nasilja. Spolnega stika sicer ni mogel zanikati. V študentski sobi so našli njegovo spermo, izločke pa tudi na telesu druge študentke. Obe sta ga prepoznali kot storilca.

Ni bilo izgona

Izkazalo se je tudi, da je istega dne, ko je zagrešil prvo posilstvo, samo nekaj ur prej zagrešil tudi rop. Okoli 3. ure zjutraj je neko dekle na silo odvlekel do bankomata na ljubljanski Kotnikovi. Vzel ji je denarnico in telefon in ji grozil s pretepom. Morala je na kolena, vzel je njeno bančno kartico in jo dal v bankomat. Potem je morala vtipkati PIN-številko in ko mu je izročila 150 evrov, je odšel. Kot rečeno, se je na predobravnavnem naroku izgovarjal na alkohol, ampak očitno si je vmes le premislil in zdaj rop namerava priznati.

Safini je po poklicu pomorščak, stalno prebivališče ima prijavljeno v Casablanci. Živel je v več evropskih državah, težave z zakonom je imel že v Skandinaviji, Nemčiji in Avstriji. Poleg posilstev je bil pri nas obsojen tudi zaradi tatvin, poškodovanja tuje stvari in ropa. Žal mu takrat niso izrekli tudi izgona iz države – ko bo prestal sedanjo kazen, se bo to vendarle zgodilo. Iz zapora je prišel deset dni pred ropom in prvim posilstvom.