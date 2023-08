Bezos v Dubrovniku

Po zadnjih podatkih tretji najbogatejši Zemljan, nekoč pa najbogatejši, ustanovitelj Amazona Jeff Bezos, se je minule dni mudil v Dubrovniku, kjer so ga med sprehodom z zaročenko Lauren Sanchez seveda hitro ujeli v fotografski objektiv. Bezosu in njegovi partnerici sta se na počitnicah pridružila še dva slavna para, in sicer pevka Katy Perry in igralec Orlando Bloom ter pevec Usher in nekdanja manekenka Kelly Sawyer, menda pa vsi skupaj s še nekaterimi prijatelji uživajo na več kot pol milijarde dolarjev vredni superjahti. Ta je dolga kar 127 metrov in lahko sprejme do 18 gostov ter ima ob tem kar 40-člansko posadko, z njo pa je povezana tudi zanimivost – izdelali so jo v Rotterdamu, legendarna težava pa je nastala zaradi njene višine, saj je le malo manjkalo, da ni na svoji krstni vožnji poškodovala zgodovinskega mostu Konigshaven.