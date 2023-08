Par se je poročil pred komaj štirinajstimi meseci, potem ko sta bila vsega skupaj v razmerju sedem let, pa je Asghari zdaj kot razlog za ločitev navedel »nepremostljive razlike«. TMZ je ob tem poročal, da njen zdaj očitno že nekdanji partner od Britney Spears zahteva plačilo preživnine in odvetniške stroške, ob tem pa je v vlogi navedeno, da »je treba še določiti celoten izvor in obseg skupnega premoženja ter obveznosti vsake stranke posebej«.

Mnogi sicer že nekaj časa opozarjajo, da se je Britney znova znašla v težki osebni stiski, kar dokazujejo tudi številne nenavadne objave pevke na družbenih omrežjih. Potem ko je novica o ločitvi prišla v medije, se sama na vse skupaj ni takoj odzvala, temveč je v svet preko instagrama poslala drugačno, kar malce čudno sporočilo. »Kmalu bom kupila konja!!! Možnosti je toliko, da je izbira težka!!! Odločam se med Sophie in drugim, ki mu je ime Roar??? Ne morem se odločiti!!!« je bil zapis Britney Spears le nekaj ur zatem, ko je njen mož vložil ločitvene papirje, nato pa je nadaljevala: »Naj si nadenem roza kavbojski kobuk??? Kakor koli že, mislim, da mi je Roar ukradel srce!!!« Enainštiridesetletna pevka je ob tem objavila še svojo fotografijo med jahanjem konja na plaži, oblečena pa je bila v rumen bikini in kratke hlače.