Kot je za radio Slobodna Evropa povedal urednik portala Dan Mili Prelević, novinarji napišejo novice, Ana AI pa jih nato prebere. Prelević prednost AI-voditeljice vidi v njeni popolnosti. »Ana AI ni negotova, ne izgubljamo časa z ličenjem, ne potrebujemo snemalca. Izberemo, ali bo imela modro ali črno oblačilo, kaj bo oblekla. Z rahlimi popravki izgovorjave, ki jih dam virtualni voditeljici, vem, da bo novice prebrala popolno,« je povedal za radio Slobodna Evropa.

Prelević je še dejal, da so novinarji, zaposleni na portalu Dan, dobro sprejeli voditeljico Ano: »Nihče mi ni rekel, da se počutijo ogrožene. Bilo je nekaj takih, ki so se spraševali, ali bodo umetni govorci, virtualne voditeljice, zamenjali človeka in ali bo manj delovnih mest. Ni tako. Kakršno koli delo že opravljamo, nič ne gre brez človeka.«

Virtualna voditeljica sicer ni prva stvar, ki so jo pri Danu naredili z uporabo umetne inteligence. Pred tem so objavili nekaj besedil prek aplikacije za umetno inteligenco chat GPT. Kot je pojasnil Prelević, oni določijo temo, chat GPT pa sestavi naslov, podnaslov in napiše celotno besedilo.