Odmeven intervju v postelji z raperjem Drakom

Mediji so se v zadnjih tednih razpisali o ameriški vplivnici in avtorici podcastov Bobbi Althoff, ki je julija pristala v postelji z raperjem Drakom. Oba sta bila udobno zleknjena in oblečena, Drake s kozarcem koktajla v roki, ona pa z mikrofonom, a pod odejo nista počela drugega, kot da sta se pogovarjala. Šlo je namreč za zelo sproščen intervju, po katerih je znana 26-letna Bobbi, ki je zaslovela s svojimi objavami o nosečnosti in materinstvu in katere objave so doslej presegle sto milijonov ogledov.