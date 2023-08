Pisalo se je leto 2021 in svet je bil v primežu mrzlice vlaganj v nezamenljive žetone (non-fungible tokens ali NFT). Gre za še eno obliko kriptografskih izdelkov, ki temeljijo na tehnologiji podatkovnih blokov, podobno kot kriptovalute. Ker je vsak žeton NFT edinstven, lahko služijo tudi kot digitalna potrdila o lastništvu nečesa.

S to sicer zelo zanimivo zmožnostjo se je pred izbruhom mrzlice poskušalo rešiti resen problem digitalne ekonomije – kako v času piratstva, presnemavanja in kopiranja podatkov vzpostaviti pogoje za trgovanje z digitalnimi dobrinami, kot so digitalna umetniška dela (digitalne slike, fotografije, glasba in kar je še tega). Sama zamisel ni povsem zgrešena in v teoriji ustvarjalcem dejansko omogoča večji nadzor nad trženjem svojih izdelkov ter tudi večji delež od prodaje. Vsaj v teoriji. Gre za splošno mantro o decentralizaciji, ki je nasploh značilna za kriptosvet. Ni pa nujna, saj lahko žetone NFT izdajajo tudi korporacije, s katerimi imajo ustvarjalci pogodbe. Vendar to ni največji problem NFT-mrzlice. Problem je nastal, ko so posamezni akterji znotraj kriptosveta začeli množično promovirati koncept NFT kot priložnost za naložbo in bajne zaslužke z nadaljnjim preprodajanjem. Pri tem je bilo veliko govora o tem, kako imajo stvari v resnici zgolj tisto vrednost, ki so jim jo ljudje pripravljeni pripisati, kako je prav vsaka stvar lahko dobra investicija, če se njen status dovolj povzdigne v družbi, ter vse ostale mazaške zgodbe, ki so že leta 1637 vodile do poka nizozemskega tulipanskega balončka.

Skrivali vpletenost FTX

Ljudje pa so investirali. Močno. Vsega 10 sekund dolg videoposnetek ustvarjalca Beeple je februarja 2021 nekdo kupil za 6,6 milijona dolarjev. Če ne razumete, zakaj, naj vas pomirimo, da niste edini. Posnetek si je mogoče brezplačno ogledati na youtubu. Imenuje se Crossroads in je zelo dolgočasen. Slaven je tudi primer zbirke 10.000 digitalnih ilustracij opic v človeških oblačilih in modnih dodatkih, ki so jih pod imenom Bored Ape Yacht Club v prodajo poslali pri Yuga Labs. Da je certifikat za digitalno ilustracijo, ki jo lahko vsak prekopira na svojo napravo, za lase privlečena investicija, so očitno sumili tudi pri Yugi, zato so kupcem obljubljali še vrsto drugih nerazkritih dobrot, ki si jih »člani kluba« lahko obetajo. Njihov agresivni marketing je bil uspešen. Aprila 2022 so se na vrhuncu mrzlice opice prodajale za 420.000 dolarjev. Šest tednov kasneje je njihova vrednost znašala le še 90.000 dolarjev. Danes jih je mogoče kupiti za 50.000 dolarjev, kar zna biti še vedno slabih 50.000 dolarjev preveč.

Skupina razočaranih kupcev opic medtem pripravlja skupinsko tožbo zoper slovito dražbeno hišo Sotheby's. Očitajo ji, da je kršila vrsto predpisov ter namerno sodelovala pri napihovanju cene opic ter lažnem prikazovanju, da so dosegle status legitimnih naložb za klasične investitorje. Kamen spotike je dražba iz septembra 2021, ko so pri Sotheby's prodali 101 opico za nepričakovano visoko skupno ceno 24,4 milijona dolarjev, ter njihova trditev, da je bil anonimni kupec »tradicionalni« zbiralec. Kasneje se je izkazalo, da je zbirko kupila danes bankrotirana kriptoborza FTX, ki jo je ustanovil finančnih goljufij obtoženi Sam Bankman Fried. Podjetje FTX je bilo namreč povezano z Yugo in je imelo neposreden interes, da bi se cene opic dvignile.