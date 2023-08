Samsungov telefon galaxy z fold5, ki se spremeni v majhno tablico, na letošnji predstavitvi novih pregibnikov tega južnokorejskega podjetja ni bil deležen glavne pozornosti. Pri Samsungu so že pred leti naštudirali, kakšna je optimalna uporabniška izkušnja takšne naprave, komu in čemu je namenjena ter kaj mora ponujati, da zadosti omenjenim potrebam. Gre brez dvoma za najbolj vsestransko vrsto naprav na trgu, ki ponujajo še vedno povsem kompakten mobilnik, ki ni v napoto v večini žepov. Hkrati imamo opraviti s tablico za boljšo večopravilnost na poti in zelo dobro izkušnjo ob gledanju vsebin oziroma prebiranju besedil. Prav tako gre za daleč najboljši igričarski mobilnik na trgu. Diagonala pač premaga vse druge argumente, zlasti v dobi, ko so najboljše mobilne igre v resnici pretočne igre z osebnih računalnikov. Zmagovalen, a tudi drag recept zadnji dve leti pri Samsungu predvsem pilijo. Še posebej letos se na prvi pogled zdi, da fold5 ni prinesel bistvenih sprememb. Podrobnejši pogled medtem pokaže, da novosti vseeno ne gre povsem odpisati

Najbolj očitna sprememba je poravnanje zaprtih stranic telefona. Pri starejših modelih je med tečajem in stičiščem konic obeh stranic prepognjenega zaslona nastala kar očitna klančina, naprava pa je imela s strani podobo nekakšne debele zagozde. Novi fold5 te oblike nima. Samsung je zožil širino tečaja, vrinil malce razmika med stranicama na njunem stičišču in tako ustvaril skoraj poravnani stranici. Skoraj. Že ob pogledu na fold5 na predstavitvi v Južni Koreji smo dobili občutek, da nekaj malega naklona ostaja. Ko smo ga dobili v roke tudi v Sloveniji, smo zato hitro poiskali merilna orodja ter potrdili, da je ob stičišču konic telefon za desetinko milimetra ožji kot tik pod tečajem. Odstopanje za mišjo dlako se verjetno niti ne bi opazilo, če bi med zloženima stranicama odstranili minimalen razmik. Ta ima tudi to slabost, da skozenj na notranji zaslon prodira prah, ki ga je treba ob daljšem ležanju pobrisati, ko razpremo telefon. Prostor za izboljšave pri foldu6 so si torej pustili. Je pa v dlani fold5 znatno tanjši od štirice in tudi malo lepši na pogled.

Ko razpremo zaslon, nas pozdravi prav tako občutno manj izrazita vdolbina oziroma guba vzdolž pregiba. To velja tako na otip kot za sam pogled. Je pa treba dodati, da ob gledanju vsebin guba praviloma sploh ni opazna. Večji problem predstavlja vprašanje zaščitnega filma na notranjem zaslonu. Samsung je lani zagotavljal, da so pri štirici uporabili boljše lepilo kot pri trojki, a se podobne težave s pojavljanjem mehurčkov in odstopanjem pri pregibu po enem letu dogajajo tudi pri lanskem modelu. Morda je kriva prav globina gube in morda se z bolj plitko vdolbino situacija izboljša. Se pa je močno izboljšala mehanika samega razpiranja naprave. To je zdaj bolj gladko kot pri štirici, je pa upor še naprej dosti večji kot pri Honorjevem magicu Vs.

Malenkost manj nasičene barve fotografij

Druge lastnosti novega folda5 so načeloma nespremenjene oziroma deležne pričakovane generacijske nadgradnje. Zunanji zaslon ostaja AMOLED z diagonalo 15,8 centimetra (6,2 palca), ločljivostjo 2316x904 in razmerjem stranic 23,1:9. Enako velja za pregibni zaslon AMOLED z diagonalo 19,3 centimetra (7,6 palca), ločljivostjo 2176x1812. Zaslon ima tudi podporo za HDR10+, oba zaslona pa premoreta do 120-herčno osveževanje slike.

Novo generacijo mobilnika pričakovano poganja letošnji premijski procesor snapdragon 8 gen 2, ki je bil še dodatno prilagojen za naprave galaxy. Premore 12 GB delovnega spomina, za shranjevanje pa so na voljo različice z 256 GB, 512 GB in celo 1 TB prostora. Odvisno od globine denarnice. Zaradi omejitev, ki jih prinaša tečaj, mobilnik ni odporen proti prahu, je pa vodoodporen po standardu IPX8, kar pomeni do 30 minut pod vodo na globini do 1,5 metra. Zmogljivost baterije ostaja pri 4400 miliamperskih urah (mAh). Žično polnjenje je lahko 25-vatno (W), brezžično pa 15-vatno. Tudi tu brez sprememb.

Na papirju nespremenjena ostaja tudi ponudba kamer. Skrita pod notranjim zaslonom je kamera z ločljivostjo 4 milijone pik (MP), ki je koristna zlasti za videoklice. Na zunanjem zaslonu najdemo kamero z ločljivostjo 10 MP. V malenkost spremenjenem ohišju hrbtnih kamer pa najdemo glavno kamero z ločljivostjo 50 MP, ultraširokokotno kamero z ločljivostjo 12 MP in teleobjektiv z ločljivostjo 10 MP, optično stabilizacijo in trikratno povečavo. Nove so leče, programske posodobitve in novosti, ki jih prinaša nov procesor.

Rezultat so fotografije, ki so nekje na nivoju osnovne različice galaxy s23. V svetlem okolju do izraza pridejo tradicionalne Samsungove poudarjene barve, ki pa so presenetljivo manj navite kot pri lanskem foldu. Kdor misli, da najvišja cena mobilnika pomeni tudi najboljšo kvaliteto fotografij, pa zna biti nekoliko razočaran. Razkorak do s23 ultre je opazen. Kamere pač nikdar niso bile glavna tržna niša Samsungovih foldov. Tudi nočne fotografije so solidne, malenkost boljše od lanskega modela, a v resnici nič pretresljivega.

Galaxy z fold5 je nadgradnja, ki je predvsem odpravila nekaj največkrat omenjenih slabosti folda4, vnesla pa ni praktično nič novega. Cene za petico se začnejo pri 1899 evrih. Za kakšnih 460 evrov manj se dobi nova štirica. Na tehtnici bosta odločali zlasti cena in estetika.

*** Največjo spremembo predstavljata skoraj povsem poravnani stranici zloženega zaslona.