Med junijem 2015 in julijem 2016 se je na neonatalnem oddelku bolnišnice v Chestru znatno povečalo število novorojenčkov, ki so utrpeli hude in nepričakovane kolapse. Vsakič, ko je do njih prišlo, je bila Letby, ki obtožbe zanika, edina v službi.

Zdaj 33-letno medicinsko sestro so po vrsti smrti trikrat aretirali, nazadnje leta 2020, ko so jo tudi obtožili. Tožilstvo jo je označilo za preračunljivo žensko, ki je izkoristila ranljivost nedonošenčkov, da bi prikrila svoja dejanja, pri čemer je uporabljala metode, ki »niso pustile veliko sledi«. »V njenih rokah so nedolžne snovi, kot so zrak, mleko, tekočine - ali zdravila, kot je inzulin -, postale smrtonosne. Svoje znanje je izkrivila in uporabila svoje veščine, da bi povzročila poškodbe, žalost in smrt,« je po poročanju britanskega BBC dejal tožilec Pascale Jones.

Med preiskavo njenega doma je policija našla bolnišnično dokumentacijo in več zapisov. »Zlobna sem, to sem naredila,« naj bi pisalo na enem od njih. »Ne zaslužim si živeti. Namenoma sem jih ubila, ker nisem dovolj dobra, da bi skrbela zanje,« pa na drugem. Prvi zapis je poskušala Letby kasneje pojasniti z besedami, da ga je napisala po tem, ko so jo po smrti trojčkov na oddelku premestili na pisarniške dolžnosti.

Kot je dejala, se je zaradi tega počutila kot da je »nekaj naredila narobe«. Ob tem je namignila, da naj bi nadrejeni krivdo pripisali njej ter tako prikrili napake bolnišnice.

Primer Lucy Letby je na Otoku obudil spomine na dva zloglasna britanska morilca, zdravnika Harolda Shipmana in medicinsko sestro Beverly Allitt. Prvi je bil spoznan za krivega umora 15 pacientov, kasnejša preiskava pa je pokazala, da je med letoma 1971 in 1998 z morfijem ubil okoli 250 ljudi.

Allitt pa je bila leta 1993 zaradi umora štirih otrok, za katere je skrbela, poskusa umora treh drugih ter drugih kaznivih dejanj obsojena na dosmrtni zapor.