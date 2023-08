Strokovni lingo​

Avtomehaniki so ena taka posebna sorta ljudi s svojim strokovnim jezikom, ki podobno kot dohtarsko zapisana diagnoza pri uporabniku zbuja nemalo začudenja. In kimanja, češ, vse mi je jasno, ki v ozadju skriva panični strah, da bi človek izpadel idiot. Včasih so avtomehaniki zmedli stranke z naštevanjem delov, ki so jih morali zamenjati ali odstraniti, pravi moški pa seveda ne bo nikoli priznal, da še v življenju ni slišal za te – očitno za delovanje motorja vitalne – dele. »Smo vam cinšpulo zamenjali, pa distančnik na odmikalni gredi in čip za sedimentalno segrevanje sekundarnega toplotnega toka na uplinjaču,« je povsem mogoč stavek, ki prileti iz ust mojstra, v čigar rokah je usoda vašega prevoznega sredstva. S sodobno digitalizacijo in avtomatizacijo plehnatih škatel na štirih kolesih se je nabor stavkov, ki vas spravijo v zadrego, še povečal. Zdaj je v stroju miljavžent čipov, kontrolerjev, tipal in kar je še te elektronske navlake in vsak od njih je lahko razlog, da avto ne potegne, da kašlja ali da vas pač zabava z naključnim prižiganjem obvestilnih lučk in obvestil na armaturki. Najbolj zanimivo pri tem je, da četudi si zelo natančno zapomnite diagnozo iz ust avtomehanika in to doma vnesete v strica gugla, vam kaj dosti ne pomaga. Gugl bo izpljunil podobno nerazumljivo latovščino.