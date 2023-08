#intervju Ruts DC,​ izvorni punkerji: Pišem iz srca, razdražene duše in zaskrbljenega uma​

Kadar koli se o koncertih pogovarjam z generacijo punkerjev pred menoj, beseda vedno nanese na koncert skupine The Ruts v Ljubljani 31. januarja 1980. Takšno enotnost, da gre za enega najboljših koncertov pri nas, je redko zaslediti. A tudi najbolj vplivnih, o čemer bo govor v prihajajočem dokumentarnem filmu 100db o metliški skupini Indust-Bag. The Ruts namreč besedilno niso bili površinski ali predvidljivi, temveč so upesnili napetosti na (londonskih) ulicah z neposredno udeležbo. Kot insajderji in očividci. Temu primerna je bila tudi glasba, v kateri so se kresali in sproščali neprilagojena jeza punka ter ritem in vibracije reggaeja. Njihov prvenec The Crack (1979) še danes velja za eno temeljnih plošč angažiranega punk rocka. Po klasičnem predoziranju pevca Malcolma Owena se je bila skupina prisiljena preimenovati v Ruts DC. Kot The Ruts je nastopila le še enkrat, leta 2007, na dobrodelnem poslovilnem koncertu za kitarista Paula Foxa, na katerem je vlogo pevca prevzel Henry Rollins. Prav Rollins jih je spodbudil k temu, da so kot trio John Jennings - Segs (vokal, baskitara), Leigh Heggarty (kitara) in David Ruffy (bobni) kariero nadaljevali na točki, na kateri so se leta 1983 zaustavili.