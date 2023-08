Poplave in nizozemski nauk: Povečanje davkov bi bilo popolna norost

Nedavne katastrofalne poplave in prizori pravega bibličnega, apokaliptičnega razdejanja, ki smo jim bili priča v avgustovskih dneh po Sloveniji, se bodo v zgodovino naše države vpisali kot ena največjih naravnih katastrof. Pobesnela moč narave je tako v skoraj dveh tretjinah Slovenije pustila za seboj pravo vojno razdejanje. Izbrisane hiše, mostovi in ceste, porušene vasi in domovi, poplavljene tovarne in srce trgajoči prizori ljudi, ki so izgubili vse, bodo za vedno ostali z nami in postali del našega kolektivnega spomina.