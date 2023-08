Razmegljeno: Val dobrote​

Poletne katastrofalne poplave v Sloveniji so zaobšle le 30 občin od 212, prinesle opustošenje, vendar tudi solidarnost in dobrotljivost, kakršne ne pomnimo. V enem samem dnevu se je poplavljenim ponudilo sto začasnih prebivališč. V tednu dni se je na aplikaciji Poplave 2023 prijavilo 32.765 prostovoljcev. Iz dneva v dan prihajajo na pomoč novi, ki obujejo škornje, zagrabijo samokolnice in lopate. Dobrotniki za prostovoljce in poplavljene kuhajo, prinašajo hrano in vodo, bale sena za živali, nudijo raznovrstno materialno in strokovno pomoč ter s svojo podporo vlivajo upanje. V številnih dobrodelnih akcijah so se zbrala milijonska sredstva. Na terenu so učinkovite humanitarne organizacije, vešči gorski reševalci, junaška policija, požrtvovalni gasilci iz vse Slovenije, marljivi vojaki ter edinstvena civilna zaščita. Poskrbeli so tudi za živali in s helikopterjem rešili nemškega ovčarja Bolta ter iz nevarno razsutega objekta teden dni ukleščenega telička Gomzija. Prepirljiva Slovenija se je prelevila v dobrotljivo. Nas to preseneča? Ne. Izsledki kažejo, da katastrofe potegnejo iz ljudi dobro, ne slabo.