Katastrofe, družbene neenakosti in socialno delo: Ne več “oni tam”, temveč “mi tu”

Znani ameriški profesorji, med drugim Garfinkel, so v minulem stoletju svoje študente, da bi jih naučili nekaj o delovanju skupnosti, poslali na teren, kjer so morali vstopati v interakcije z ljudmi in na svoji koži občutiti delovanje socialnega reda. Iskali so vsakdanje, pritlehne, nevpadljive situacije, med njimi bi danes gotovo opazili avtomobile s prižganim motorjem; za volanom je nekdo, ki nekoga čaka, počiva, nekaj išče po telefonu. Študentje bi dobili navodilo, da pomahajo ob oknu, in ko voznik dvigne pogled in odpre vrata, mu prijazno rečejo: »Bi lahko, prosim, ugasnili motor zaradi globalnega segrevanja!« Nato bi študentje v etnografski dnevnik zapisali vse, kar se dogaja od tam naprej.