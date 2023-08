#intervju Marjan Šarec: Odkar sem prišel na ministrstvo, se dela drugače

Minister za obrambo marjan šarec je v zadnjih dneh veliko na območjih, ki so jih prizadele katastrofalne poplave. Po njegovih besedah gre za situacijo, s kakršno se je že soočil tudi v drugih vlogah na svoji poti v slovenski politiki, kjer je v preteklosti med drugim prišel od župana do predsednika vlade. Pri pomoči na terenu so v prvih vrstah tudi pripadniki Slovenske vojske (SV), za posodobitev katere bo vlada v prihodnjih štirih letih namenila 1,2 milijarde evrov.​