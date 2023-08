Predvidljivost nepredvidljivega

Dolgo časa sem odlašal z branjem knjige Noči kuge, zadnjega romana Orhana Pamuka. Skoraj leto dni je knjiga stala na moji knjižni polici in ničkolikokrat me je imelo, da bi jo vzel v roke, a sem si vsakič znova rekel, da še nisem pripravljen nanjo. Pandemija je bila še preveč sveža v mojem spominu in res me ni mikalo brati romana o širjenju smrtonosne bolezni, karantenah in drugih zajezitvenih ukrepih, četudi Pamuka nikdar nisem bral zaradi njegovih zgodb ali tem, ki jih je v njih obravnaval. A slutil sem, da bom ob branju zgodbe o epidemiji kuge na imaginarnem sredozemskem otoku Minger v začetku dvajsetega stoletja podoživljal preživeto v zadnjih letih.