Podnebne selitve: S culo na rami se sprašujemo, kam​

Noč je bila težka in soparna. Temperatura ni padla pod 21,8 stopinje Celzija. Dežurni meteorolog je v jutranjih poročilih pojasnil, da je za nami tako imenovana tropska noč, ko živo srebro ne pade pod 20 stopinj. Takšne noči smo pred nekaj desetletji komajda poznali, zdaj jih je lahko tudi več kot deset na leto. Kazalnik na termometru se je začel hitro bližati 30 stopinjam. Čez dan so padali rekordi. V Črnomlju in Metliki se je ogrelo do 37,2 stopinje Celzija, na Dolenjskem so izmerili okoli 36 stopinj, v Ljubljani stopinjo manj.