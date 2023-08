S sinom je naskrivaj posadil 323.000 kvadratnih metrov sončnic, na katerih se jih zdaj, še pravi čas za njuno obletnico, v kansaškem soncu in vetriču pozibava kar 1,2 milijona. Renee je bila seveda presrečna, ko je izvedela za darilo. Največji šopek v naravi si hodi ogledovat vsak dan, ta pa je postal zanimiv tudi za turiste, ki se zapeljejo z bližnje avtoceste in slikajo največjo ljubezensko izpoved. Tudi na drugem koncu sveta – v Veliki Britaniji – se s sončnicami osrečuje ljudi. Hazel Hoskin je v okrožju Dorset že tretje leto zapored nasadila veliko polje sončnic, po katerem se vijejo različne poti. Obiskovalci lahko občudujejo rumeni nasad cvetlic in se v dobrodelne namene sprehajajo po arboretumu z eno samo vrsto cvetja. Letos je Hoskinova v nasadu 750.000 sončnic oblikovala daljšo pot v obliki čmrlja, krajšo pa v obliki besede bee (čebela). V minulih letih ji je uspelo z vstopninami in prostovoljnimi prispevki obiskovalcev zbrati slabih 50.000 evrov v dobrodelne namene. Ves letošnji izkupiček bo namenila oskrbi dojenčkov v Ukrajini.