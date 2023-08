Dela umetnikov iz 158 držav je Peralta zbral s pomočjo kuratorjev z vsega sveta, zunajzemeljska zbirka modernih umetniških del pa bo obsegala 100.000 primerkov. Najmlajša med umetniki je 11-letna Kanadčanka Mazy Sleep, ki je svoje pesmi že objavljala v severnoameriških literarnih revijah. »Če nameravajo Nasa ter nekatere evropske in azijske države res zgraditi kolonijo na Luni, bo to začetek umetnosti in kulture za te kolonije,« je pomen umetniške zbirke, ki naj bi na Luni pristala v naslednjih 18 mesecih, pojasnil Peralta. Prav tako naj bi slike, fotografije, podkasti, skladbe, filmi in knjige, ki bodo v digitalizirani obliki pristali na Luni, dokazovali, da se človeštvo med vsemi različnimi krizami ni ustavilo. »Upamo, da bodo prihodnji popotniki, ki bodo našli te časovne kapsule, odkrili nekaj bogastva našega današnjega sveta ... Govorijo o tem, da je človeštvo kljub vojnam, pandemijam in podnebnim pretresom našlo čas za sanjarjenje in ustvarjanje umetnosti,« je dejal Peralta. V naslednjih mesecih bo kapsule z umetniškimi deli na Luno poneslo več Nasinih plovil in jih namestilo tako na južnem polu Lune kot tudi na velikih planjavah Sinus Viscositatis. S prvimi 10.000 umetniškimi deli bo prvo Nasino plovilo na Luno poletelo že to jesen.