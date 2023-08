Mnogokrat so bili naboji na demonstrante izstreljeni iz bližine. Med protestniki jo je zaradi izstrelitve gumijastih nabojev v očesa skupilo vseh osem članov čilske skupine Hacia La Victoria, ki so se s pomočjo skupin za pomoč žrtvam protestov v glasbeno ekipo združili šele po nemirih, za katere sta čezmerno uporabo sile priznala tako takratni predsednik Pinera kot njegov naslednik Gabriel Boric. Bobnar Gustavo Gaticia je popolnoma oslepel zaradi strelov v obe očesi, klaviaturist Vicente Pascal pa je izgubil vid na levem očesu. Drug za drugega so glasbeniki izvedeli med pandemijo in po nekaj srečanjih preko spleta so se odločili ustanoviti skupino, v kateri so našli svojo terapijo za travme zaradi izgubljenega vida. Pevec Cesar Galloso poje pesmi različnih glasbenih žanrov, od hiphopa do repa, funka in regija. Pesmi so večinoma namenjene kritiki policijskega nasilja in ohranjanju spomina na oslepljene protestnike, na katere so oblasti kar malce pozabile. »Bilo je veliko vzponov in padcev, tako psihičnih kot fizičnih. Vendar je ta glasbeni projekt veliko pomagal. Drug drugega razumemo, saj smo vsi šli skozi isto stvar,« o pomenu druženja osmerice v glasbeni skupini pravi pevec Galloso.