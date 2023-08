»Država dovoljuje in spodbuja energetski sistem, ki temelji na fosilnih gorivih, kar prispeva k emisijam, ki povzročajo podnebne spremembe. To je v nasprotju z nekaterimi našimi osnovnimi pravicami, ki so zapisane v naši ustavi,« je svoje stališče argumentirala Heldova, sodišče pa je tožnikom, ki jih je zastopala odvetniška pisarna z izkušnjami iz okoljskih tožb, prikimalo. Kot prvo sodišče katere od zveznih držav v ZDA je namreč ugotovilo, da oblasti pri zavračanju presoj okoljskega vpliva novih projektov, denimo gradnje elektrarn, kršijo pol stoletja stara določila enega izmed členov njihove ustave. Ta določa, da ima vsaka oseba pravico do čistega okolja, država in vse osebe pa morajo ohranjati in izboljševati čisto in zdravo okolje za sedanje in prihodnje generacije. Sodišče je tako ugotovilo, da zvezna država Montana z zavračanja rezultatov presoj okoljskih vplivov prispeva k podnebnim spremembam. Okoljski aktivisti sedaj upajo, da bo ta sodba, na katero so se oblasti v Montani že pritožile, pripomogla k aktivnejši zaščiti podnebja tako v ZDA, kjer je vloženih že več podobnih tožb, kot tudi drugje po svetu. Okoli 150 držav ima namreč zaščito okolja zapisano v svojih ustavah.