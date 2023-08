Litovska vlada je odločitev o zaprtju mejnih prehodov Šumskas in Tverečius sprejela v sredo zaradi skrbi ob prisotnosti pripadnikov ruske najemniške vojaške skupine Wagner na ozemlju Belorusije.

Po besedah litovske notranje ministrice Agne Bilotaite bodo na obeh kontrolnih točkah postavili betonske bloke in bodečo žico. Promet bo preusmerjen na mejni prehod Medininkai, ki je največji na litovsko - beloruski meji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vodja litovske agencije za mejno stražo Rustamas Liubajevas pričakuje, da zaprtje obeh kontrolnih točk, ki ju uporabljajo predvsem ljudje in lahka vozila, ne bo imelo posebnega vpliva na pretok blaga čez mejo. Čez mejni prehod Tverečius na dan preide približno 600 ljudi, čez mejni prehod Šumskas pa jih v obe smeri potuje približno 1600, je dejal.

Ministrica Bilotaite je v sredo dejala, da tudi v Latviji in na Poljskem razmišljajo o popolnem zaprtju meja z Belorusijo. O tem naj bi se delegacije treh držav konec meseca pogovarjale v Varšavi.

V Minsku so medtem kritični do poteze Litve, ki je bila po mnenju beloruskih oblasti sprejeta na podlagi namišljenih groženj. Dodali so, da bo odločitev o zaprtju dveh mejnih prehodov privedla do prometnih zastojev in dolgih vrst na drugih prehodih.

Litva si z Belorusijo, tesno zaveznico Rusije, deli skoraj 680 kilometrov dolgo mejo. Podobno kot v Varšavi in Rigi tudi oblasti v Vilniusu skrbijo dejavnosti skupine Wagner, katere številni pripadniki so po spodletelem poskusu upora proti oblastem v Moskvi pristali v Belorusiji, kjer po navedbah tamkajšnjih oblasti pomagajo pri urjenju vojakov.

Njihova prisotnost je vzbudila zaskrbljenost med zahodnimi in severnimi sosedami Belorusije. Poljska je sporočila, da bo okrepila svojo vzhodno mejo s 4000 vojaki in dodatnimi 6000 vojaki v rezervi, okrepljeno varovanje na meji z Belorusijo pa je v torek napovedala tudi Latvija.