Kot so še dodali na ministrstvu, so se glede tega uskladili v četrtek, o tem pa so že obvestili Trgovinsko zbornico Slovenije in Sindikat delavcev trgovine Slovenije.

Slednji prav zdaj na novinarski konferenci predstavlja zahtevo za dopolnitev in omejitev krajevne in časovne veljavnosti odredbe za možnost odprtja prodajaln, ki jo je sindikat v minulem tednu naslovil na državne organe. »Ko bo odlok dejansko preklican, lahko bi že bil, bomo v to tudi verjeli,« je na novinarski konferenci med drugim dejal generalni sekretar sindikata Ladi Rožič.

Na ministrstvu se ob skorajšnjem preklicu odloka zahvaljujejo vsem trgovcem in trgovinam, ki so po nedavnih poplavah prizadetim v poplavah z delom ob nedeljah in praznikih omogočili hitrejšo izvedbo sanacije.

Trgovine so lahko sicer skladno z odlokom za nedelje in praznike, ko so trgovci odpirali večinoma trgovine z živili na najbolj prizadetih območjih, same določale odpiralni čas.

Sindikat kritičen do trgovcev, ki poplave izkoriščajo za kovanje dobičkov

»Zaradi želje po dobičkih so posamezne trgovske verige odprle prodajalne v nedeljo in na praznike tudi v regijah, ki niso utrpele škode zaradi poplav,« je na današnji novinarski konferenci izpostavil generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladi Rožič.

Ker je delo ob nedeljah in praznikih bolje plačano, so podjetja po Rožičevih besedah na te dni zmanjšala število zaposlenih in so finančno profitirala. »In ker je pred nami zopet nedelja in ker so nekateri trgovci že napovedali, da bodo odprti vse nedelje do preklica, državne organe pozivamo, da izdano odredbo prekličejo,« je dejal Rožič.

Po njegovih besedah je preskrba na ogroženih območjih vzpostavljena, v sindikatu pa prejemajo pozive zbirnih centrov po državi, da so ti prepolni in da ljudje prinašajo dobrine, ki se jih trenutno ne potrebuje.

Trgovska podjetja in državljane je pozval, da situacije ne izkoriščajo za splošno potrošništvo in ustvarjanje dobičkov. »Trgovina ni panoga na meji preživetja, temveč panoga, ki je v lanskem letu ustvarila največje dobičke v zgodovini Slovenije,« je poudaril.

Sindikat trgovskim podjetjem predlaga, da pregledajo svoje marže in spustijo cene nujno potrebnih dobrin oz. naj preverijo možnosti lastnih donacij. »Nekatera podjetja se že obnašajo družbeno odgovorno, druga podjetja pa enostavno vidijo samo dobičke,« je ponovil.

»Danes ni več čas za ustvarjanje dobičkov, pač pa čas za solidarnost in pomoč ljudem v stiski,« je pozval.

V sindikatu so pozdravili napovedan ukrep gospodarskega ministrstva, da bo priskočilo na pomoč oškodovanim podjetjem, tako finančno kot s predlogi o moratoriju na odplačevanje kreditov, ob tem pa pričakujejo od vlade, da bo podobne ukrepe sprejela tudi za prizadete državljane.

Za spremembo oz. odpravo odloka sta se zavzeli tudi Tina Skubic iz Sindikata Mercator in Damjana Ajd iz Sindikata Spar Slovenija. Pozvali sta k solidarnosti v težkih časih in prav tako obsodili izkoriščanje razmer za ustvarjanje dobička.

Z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport so medtem sporočili, da bodo lahko trgovine skladno z odlokom odprte le še to nedeljo. V ponedeljek bo namreč odlok preklican, so pojasnili. »Ko bo odlok dejansko preklican, lahko bi že bil, bomo v to tudi verjeli,« se je na to odzval Rožič.