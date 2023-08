Po besedah predsednika vlade Roberta Goloba je današnji sestanek z vsemi parlamentarnimi strankami pokazal, da znajo biti tudi politiki takrat, ko je to treba, enotni. »Želim si, da bi ta narodna enotnost trajala čim dlje in da bi ta obnova, ki zdaj sledi, dejansko dala zgled tudi bodočim generacijam, kako skupaj delati za dobro ljudi,« je dejal.

Na današnjem srečanju so si izmenjali poglede predvsem na nabor ukrepov. Premier meni, da so z opozicijo zelo dobro usklajeni in da bodo prihodnji teden skupaj pripravili »zakon, ki bo še boljši«. Gre za interventni zakon, ki je primarno usmerjen v tiste ukrepe, ki morajo imeti konkretne učinke že v septembru, je pojasnil premier.

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu ter podpredsednik Gibanja Svoboda Matej Arčon je napovedal, da bodo v poslanski skupini Svoboda pripravili dodatne ukrepe. Eden od teh je tudi izdaja državnih obveznic, prek katerih bi radi dosegli preusmeritev sredstev državljanov z bank v solidarnostni sklad.

Predsednica SD Tanja Fajon pa je izpostavila predlog solidarnostnih sobot, ko bi podjetja, ki bi se tako odločila, zaslužek sobotnega dela namenila v sklad za obnovo.

V opoziciji so pojasnili, da se mnogi njihovi predlogi podvajajo s predlogi koalicijskih strank. Po oceni predsednika SDS Janeza Janše je vlada »krenila v pravo smer z dvojnim pristopom«, torej najprej s pripravo nujnih ukrepov, nato pa še s posebnim zakonom za obnovo. Ob tem je izpostavil vprašanje finančnih virov za odpravo posledic ujme. Meni, da bi Slovenija Evropski komisiji morala čim prej najaviti črpanje povratnih sredstev iz sklada za okrevanje za obnovo po poplavah. Veseli ga, da je Golob dejal, da vlada razmišlja v tej smeri.

Poslanec NSi in predsednik sveta stranke Jernej Vrtovec je sicer med navedenimi ukrepi izpostavil, da je pomembno še pred jesenskim deževjem sanirati vodotoke in urediti rečne struge. Zavzel se je tudi za ustanovitev solidarnostnega sklada, ki je lahko samostojen ali v okviru SID banke, subvencioniranje obrestnih mer za nakup uničenih strojev in opreme ter skrajšanje birokratskih postopkov. Nadomestne gradnje bi se morale po njegovem mnenju graditi brez gradbenih dovoljenj.