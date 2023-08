Ladja Joseph Schulte je Odeso zapustila v sredo, ubrala pa je pot po zahodnem delu Črnega morja, s čimer se je izogibala mednarodnim vodam in večinoma plula na območju, ki je pod nadzorom Romunije in Bolgarije.

»Prvo plovilo se premika po začasnih koridorjih, vzpostavljenih za plovbo civilnih plovil v črnomorska pristanišča in iz njih,« je ob izplutju ladje v sredo sporočil ukrajinski minister za infrastrukturo Oleksandr Kubrakov. Dodal je, da bodo koridor uporabljali predvsem za evakuacijo ladij, ki so obtičale v ukrajinskih pristaniščih.

Kijev je koridor, po katerem ladje sicer plujejo na lastno odgovornost, vzpostavil prejšnji teden, potem ko je Rusija sredi julija odstopila od sporazuma o izvozu žita prek Črnega morja. Moskva je ob tem sporočila, da bo ladje, ki bodo plule proti ukrajinskim pristaniščem, obravnavala kot potencialne prevoznice vojaškega tovora.

Pred pristankom ladje Joseph Schulte v Istanbulu je prejšnji teden blizu tega turškega velemesta prišlo do incidenta, ko je ruska mornarica izstrelila več opozorilnih strelov nad ladjo v turški lasti, ki je plula v ukrajinsko rečno pristanišče Izmail, ter pregledala njen tovor.

Turške oblasti so v četrtek prekinile štiridnevni molk na to temo in sporočile, da so Moskvo opozorile, da se je treba izogniti nadaljnjemu zaostrovanju razmer v Črnem morju. Uradne pritožbe sicer Turčija ne bo podala, saj je ladja plula pod zastavo otoške države Palau v Tihem oceanu.

Odkar je Rusija odstopila od sporazuma o izvozu žita prek Črnega morja, je okrepila tudi napade na ukrajinsko pomorsko infrastrukturo, Ukrajina pa kljubuje ruskim blokadam ladijskega prometa na tem območju. To dokazuje tudi vzpostavitev začasnih koridorjev na Črnem morju, ki ga sicer večinoma nadzoruje ruska mornarica.

Mednarodna skupnost se ob tem po navedbah francoske tiskovne agencije AFP osredotoča na načine za zagotovitev izvoznih poti prek Črnega morja pred letošnjo jesensko žetvijo, saj sta tako Ukrajina kot Rusija veliki in pomembni izvoznici žit in olja iz semen.