Policija, kje je moj avto?

Za zmedene osebke večkrat šaljivo rečejo, da bi še glavo izgubili, če ta ne bi bila pritrjena nanje. Mednje verjetno spada Italijan, ki je prejšnji vikend na pomoč poklical policijo. Dan prej je namreč parkiral ob neki avtobusni postaji, iz svojega belega opla vzel kolo, nato pa ves dan užival na slovenski obali. Tudi prespal je v naravi. Očitno se je malo preveč sprostil, saj potem ni več vedel, kje je parkiral in avta ni našel. Policija je za pomoč prosila ljudi, naj sporočijo, če so kje naleteli nanj. Sredi julija so se s podobnim primerom ukvarjali v hrvaškem Bjelovarju, kjer je 24-letnica policiji prijavila krajo avta na nekem parkirišču, izkazalo pa se je, da je samo pozabila, kje je parkirala.

Po pešpoti okoli jezera. Z avtom.

Gorenjski policisti so konec tedna (spet!) ulovili več opitih voznikov, najbolj pa sta izstopala eden na Bledu in drugi v Bohinju. Prvi je v soboto zvečer iz smeri Lesc zapeljal čez sredinski otok krožišča, nato pa na Betinskem klancu trčil še v sredinski otok za pešce, zavarovan s kovinsko ograjo. Zgleda, da je vozil prehitro. Alkotest je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola (skoraj 2,5 promila). 35-letnik je imel v avtu še sopotnico. Oba sta jo odnesla brez poškodb, morda je šoferja naslednji dan le bolela glava. Od alkohola ali višine kazni. V nedeljo zjutraj pa so se ukvarjali z 28-letnikom, ki se je z avtom vozil po pešpoti ob Bohinjskem jezeru. Mladenič sprva ni ubogal policistov, na njune znake se ni odzval, peljal je naprej čez most proti Ribčevemu Lazu. Na neki točki jima ga je uspelo ustaviti, zaradi več prekrškov je dobil kazni v višini 1160 evrov. Med drugim je vozil opit (alkotest pokazal na okoli 2 promila).

Pivo rešuje življenja

Odlično se je na avtocesti na severovzhodu Nemčije znašel voznik avta, ko je ta zagorel. Štiričlanska družina je potovala proti Berlinu, ko je zaradi tehnične napake izbruhnil ogenj. Ko se je iz vozila že močno kadilo - obstajala je celo nevarnost eksplozije -, so se žena in otroci umaknili na varno. 36-letnik je imel srečo v nesreči, saj je v prtljažniku prenašal večjo zalogo piva. Kar osem steklenic je porabil, da je pogasil požar, a mu je vsaj uspelo! Avtomobila mu ni uspelo rešiti. Poleg žeje pivo očitno pogasi tudi ogenj. Preverjeno.

Prelisičil policista

Dobrota je sirota, radi rečemo. To je na lastni pesti ugotovil 58-letni policist iz Splita, čigar dobronamerna dejanja so se znašla pod drobnogledom kolegov in tožilstva. Mislil je, da pomaga »zaljubljenemu« sosedu, ko mu je razkril naslov njegove »partnerke«, a ga je ta nalagal. Neke noči predlani je na lastno pest in brez utemeljenega razloga v registru osebnih podatkov poiskal informacije sosedove »simpatije« in mu jih poslal. Ta pa jih je posredoval svojemu prijatelju, nasilnemu možu ženske, s katerim ona ni več želela imeti opravka. Moški jo je namreč zlorabljal, s fotografijo iz policijske podatkovne baze pa jo je le še dodatno prestrašil. Češ, poglej, kje vse imam povezave. Policist se je za svoje dejanje opravičil, a ga vseeno čakata tako denarna verjetno pa tudi še kakšna druga kazen.

Lačen vlomilec

Sedeminosemdesetletna Američanka se je en dan proti koncu julija zbudila, ko je ob njeni postelji nepremično stal fant. »Porezal te bom,« ji je zagrozil. Marjorie, še vedno okretna kot mlada mačka, je skočila iz postelje in pograbila stol, ki ga je uporabila kot ščit. Mladeniča to ni ustavilo, zaganjal se je vanjo, dokler ni bila polna modric. Na neki točki se je upehal in šel iz sobe. Bil je brez majice, hlač in čevljev. Marjorie mu je sledila v kuhinjo, vmes pa ga naganjala iz hiše. Takrat ji je potožil, da je zelo lačen. Dobra duša, kot je, mu je ponudila krekerje, arašidovo maslo in še nekaj drugih priboljškov, da ga je zamotila. Medtem je poklicala policijo. Ko je pojedel, si je oblekel hlače in odšel, za seboj pa pustil majico, čevlje in še nož. Najstnika je policija kmalu izsledila. Marjorie se ima za srečen razplet potencialno tragičnega dogodka za zahvaliti le učiteljskim izkušnjam, ki jih je pilila 35 let.