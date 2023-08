Mariborčani so imeli danes težko nalogo. V boju z eno najboljših turških ekip so lovili zaostanek dveh golov, na povratni tekmi na Ljudskem vrtu so računali tudi na močno podporo s polnih tribun. Na koncu pa je Fenerbahče še drugič potrdil premoč in se brez večjih težav uvrstil v zadnji krog kvalifikacij.

Vijoličasti so sicer v tekmo krenili pogumno, toda turška ekipa je hitro pokazala, da status favorita ni samo papirnat. Povedla je iz praktično iz prve nevarne akcije, ko so gostje raztegnili obrambo domačih, Michy Batshuayi je z desne strani z roba kazenskega prostora podal na drugo vratnico, kamor je vtekel Irfan Kahveci in žogo pospravil v mrežo.

Fenerbahče je bil blizu povišanju vodstva v 25. minuti, ko je žoga po strelu Dušan Tadića zadela enega od domačih branilcev in se odbila v okvir gola ter nazaj v polje.

Kljub podrejenemu položaju pa so imeli Mariborčani v 32. minuti lepo priložnost, da si spet priigrajo nekaj upov na napredovanje. Xhuliano Skuka, ki je pet minut pred tem že dobil rumeni karton, ker je sodnik ocenil, da je teatralno padel v kazenskem prostoru, se je spet znašel na tleh, tokrat pa je sodnik po prekršku Samita Akaydina dosodil strel z bele točke. Toda Arnel Jakupović je enajstmetrovko izvedel slabo, strel po sredini pa je vratar Irfan Can Egribayat brez težav ubranil.

Tudi drugi polčas ni prinesel spremembe v premoči gostov. Aktivnejši kot v prvem delu pa je bil Zajc, ki je imel v 54. minuti lepo priložnost za povišanje, toda z nekaj metrov je po podaji Batshuayija stresel le prečko.

Kot eden zadnjih adutov vijoličastih je za zadnje pol ure vstopil še Josip Iličić, takoj zatem pa je imel Maribor dve priložnosti: najprej je s strelom od daleč vratarja preizkusil Martin Milec, v naslednji akciji je po kotu Jakupović žogo poslal ob vratnici.

V 66. minuti pa je zaradi navijaških izgredov na tribunah Ljudskega vrta na delu, kjer so bili privrženci turškega kluba, sledila daljša prekinitev: varnostniki in policijske enote so šele po več kot pol ure vzpostavile red in omogočile nadaljevanje dvoboja, potem ko so morali pristaši Fenerja zapustiti stadion.

Po prekinitvi so sprva imeli več od igre domači, takoj je Marin Laušić iz bližine imel veliko priložnost, a je vratar gostov žogo še nekako odbil v kot.

V 79. minuti pa je Fener dokončno potopil Maribor: z roba kazenskega prostora je Ažbeta Juga premagal Sebastian Szymanski s strelom, ko se je žoga odbila od obeh vratnic v mrežo. Takoj zatem pa je še Joshua King, ki je tik pred tem vstopil v igro, lepo zaposlil Tadića, ta pa je zadel za 3:0.

Turki so nato spustili ritem, zadnjo priložnost za vsaj častni gol je imel pri domačih Ivan Brnić, a v 89. ni bil uspešen.

Fenerbahče zdaj v zadnjem krogu kvalifikacij čaka nizozemski Twente. Ta je latvijsko Rigo na prvi tekmi premagal z 2:0, danes pa na drugi še s 3:0.