Celjani so na Madžarsko nesli prednost enega gola, toda tokrat so hitro pokazali razliko v kakovosti in že v prvem polčasu dvakrat zadeli ter tako poskrbeli, da je bil drugi del bolj ali manj formalnost na poti v zadnji kvalifikacijski krog, v katerem se bodo 24. in 31. avgusta merili z izraelskim Maccabijem Tel Avivom.

Celje je do zadnje kvalifikacijske stopničke prišlo kljub temu, da zanje ni več igral napadalec Charles Ikwuemesi, ki bo v kratkem postal član italijanske Salernitane, Celjani pa bodo po medijskih poročilih zanj dobili nekaj manj kot dva milijona evrov.

Slovenski podprvaki so odločno začeli tekmo, imeli takoj nekaj obetavnih akcij, edini pravi zaključni strel pa je v šesti minuti uspel Luki Bobičancu, ki pa je streljal točno v vratarja Konstantina Rudzenoka.

V osmi minuti je bilo spet vroče pred vrati Nemana, na koncu pa so si domači skoraj zabili avtogol, a je žoga od prečke zletela v kot. Štiri minute pozneje pa je Matjaž Rozman preprečil vodstvo Belorusov po strelu Gulžigita Alikulova.

V 20. minuti pa je Celjanom le malce odleglo, saj je Bobičanec streljal z dobrih desetih metrov malce z desne strani in z nizkim diagonalnim strelom žogo od vratnice poslal v mrežo za 1:0.

Julien Lamy je v 35. minuti podvojil prednost Celja, potem ko je po Bobičančevi podaji stekel v protinapad, na koncu pa s sicer na videz neprepričljivim strelom ugnal vratarja Nemana.

Belorusi so v 41. minuti prišli do novega strela, vendar je Rozman ni imel veliko težav z njim, zato pa ga je imel precej več Rudzenok v 45. minuti, ko je imel povsem odprt strel v kazenskem prostoru Denis Popović.

Rozman je bil spet na preizkušnji v 51. minuti, ko je obranil poskus Pavla Savickega, malce zatem pa je drugi strani za malo zgrešil Aljoša Matko z razdalje.

V 55. minuti pa je Bobičanec še drugič na tekmi zadel, ko je preigral vratarja Belorusov in žogo poslal v prazno mrežo za 3:0. dvoboj je bil s tem dokončno odločen.

Belorusi so imeli v 64. minuti še eno priložnost, spet je bil Rozman na mestu, tudi Lamy pa je v 67. minuti dosegel svoj drugi gol, ko je po podaji Nina Kouterja prav tako prišel pred vratarja, ga preigral in povišal na 4:0.

Karlo Špeljak je v 75. minuti zapravil še eno priložnost za Celje, v 82. pa so zabili tudi Belorusi, ko je po poigravanju v kazenskem prostoru do strela prišel Alimardon Sukurov in žogo poslal pod prečko.