Največji doprinos ajurvede je v tem, da že z upoštevanjem nekaj preprostih načel dosežemo izboljšanje v počutju, doživljamo manj stresa, bolje spimo in občutimo povečano vitalnost. Lepota ajurvede je tudi v njeni prilagodljivosti in kompatibilnosti z moderno medicino. V Holističnem centru Swasthya svetujejo naslednjih šest korakov vsem, ki bi radi izboljšali svoje počutje.

1. Dnevna rutina: Ustvarite dosledno dnevno rutino, ki vključuje zgodnje vstajanje, prakso meditacije ali globoko dihanje in telesno aktivnost. Spat pojdite zgodaj, raje kot da bedite pozno v noč in zaključujete delo, vstanite zgodaj in mirno začnite dan. Ta rutina pomaga uravnotežiti vaše telo in um.

2. Hidracija: Čez dan pijte toplo vodo ali vodo sobne temperature, da olajšate prebavo in ohranjate telo hidrirano. Izogibajte se pretiranemu uživanju hladnih napitkov, saj lahko porušijo naravno ravnovesje vašega telesa. Namesto kave si kdaj pa kdaj raje privoščite kratek sprehod ali pa zeliščni čaj.

3. Jejte z zavestjo: Bodite pozorni na to, kaj, kdaj in kako jeste. Jejte v mirnem, sproščenem okolju ter med tem, ko jeste, ne počnite ničesar drugega. Pogosto slišimo: »Si to, kar ješ,« v ajurvedi pa pravimo: »Si to, kar prebaviš.« Če ne jemo z zavestjo, to takoj zmanjša prebavno sposobnost našega telesa, kar pa vodi v slabo presnovo in absorpcijo, povzroča utrujenost in prispeva k tvorbi toksinov v telesu.

4. Upravljanje časa: Namensko si razporedite čas za delo, sprostitev in skrb zase, da ohranjate ravnovesje. Dopoldanske ure v službi namenite reševanju težjih nalog, saj je takrat naš um najbolj osredotočen in intelekt najbolj izostren. Kreativne aktivnosti in sestanke, kjer se pogovarjate o idejah, prihranite za popoldanski čas. Načrte za naslednji delovni dan naredite do 18. ure zvečer, potem pa se posvetite sebi in svoji družini.

5. Digitalno razstrupljanje: Ob koncih tedna in med tednom zvečer se čim bolj odpovejte gledanju v vse digitalne naprave. Raje se odpravite v naravo, se lotite športnih ali pa sprostitvenih aktivnosti. Če redno in dosledno med delom poskrbite tudi za odmik, počitek in sprostitev, se boste dela vedno raje lotevali z novo vnemo in pozitivnim pristopom.

6. Sodelovanje v kolektivu: Spodbujajte povezovanje z drugimi, ker to prispeva k občutku pripadnosti in podpore. Vsak delovni kolektiv je ekosistem, v katerem so vsi deli med seboj povezani. Holističen pristop ni omejen na ohranjanje zdravja – holistično lahko pristopimo tudi k izvajanju posla ali pa katere koli druge človeške dejavnosti. Ko hkrati mislimo na blagostanje vsakega sestavnega dela, bomo avtomatično zagotovili blagostanje celote.