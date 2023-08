Četudi je poletje čas, ko se odklopimo, marsikdo potarna, da dober občutek kar izpuhti, ko se vrnemo v domače okolje. Jesen je vedno pester čas, čakajo nas novi projekti, zato se lahko spet hitro znajdemo v krempljih stresnih situacij. Ajurvedski zdravnik dr. Vishnu Prasad Kandam Parambath, ki deluje v Holističnem centru Swasthya, uvodoma pojasni, da ajurvedska modrost ponuja celostne vpoglede v zdravje, življenjski slog in dobro počutje ter da ta starodavni sistem prinaša časovno preverjene metode, ki krepijo in ohranjajo ravnovesje telesa, uma in duha. O omenjeni dilemi je jasen: ob koncu dopustniške sezone je ohranjanje poletnega počutja odvisno od prilagajanja načel ajurvede letnemu času, ki prihaja. »Ob tem je pomembno, da poznamo svojo telesno konstitucijo (došo), načeloma pa vsi lahko sledimo nekaj preprostim navodilom. Pomembno je, da v svoj dnevni urnik vključimo sprostitvene tehnike, kot so meditacija, dihalne vaje in joga – s tem neposredno obvladujemo stres in ohranjamo lahkotnost, ki smo jo čutili med poletjem.« Poleg tega ajurveda ob koncu poletja predlaga tudi prakse, kot so masaža abjanga in čiščenje s postopki pančakarme, da iz telesa počistimo odvečno vročino, rečemo ji pita doša, ki se je čez poletje nabrala v naših tkivih. S takimi pristopi lahko tudi po poletju ohranimo mirnost in lahkotnost, ki jo nato vzdržujemo s primernim življenjskim slogom, upoštevanjem sezonskih jedilnikov, pitjem dovolj tekočine in rednim izvajanjem sprostitvenih tehnik.

Počitek potrebujemo vsak dan

Poleg vključevanja tehnik za sproščanje je pomembna tudi mentalna in delovna disciplina. Zakaj se poleti na dopustu počutimo sproščeno in lahkotno? Manja Balek Jurjavčič iz Holističnega centra Swasthya pojasni, da je to obdobje, ko si vzamemo čas zase in za namenski počitek in sprostitev. Spoznati moramo, da počitek in sprostitev potrebujemo vsak dan – v manjših odmerkih, seveda. »Vsako delo bomo opravili bolj kakovostno in v krajšem času ter z manj stresa, če bomo spočiti in umirjeni. Dvajset minut meditacije ali pa pet minut dihalnih vaj nas takoj pripelje v stanje zavesti in sproščenosti, kjer bo naša delovna pripravljenost obnovljena in naša storilnost optimalna. Pogosto slišimo: 'Nimam časa za meditacijo,' ampak verjemite mi – z 20 minutami meditacije si lahko prihranimo več ur dela in stresa,« doda Balek-Jurjavčičeva.

Nasvet za kadrovike: uvedite meditacijo

S stališča ajurvede dr. Vishnu v namenohranjanja in ustvarjanja prijetno delovnega okolja da zelo enostaven nasvet: »Predlagal bi, da se v podjetja uvede meditacija. Med ljudmi, ki redno meditirajo, se vedno izboljša komunikacija in sodelovanje, razvije se več empatije in medsebojne podpore. Konfliktov je manj in se hitreje razrešijo.« Za uvedbo meditacije v pisarno niti ni treba veliko – potrebujemo samo miren prostor. Vodje, ki želijo na delovnem mestu ponuditi še več, pa lahko pri implementaciji meditativnih praks upoštevajo tudi ajurvedska načela, ki temeljijo na prepoznavanju različnih doš – različni posamezniki imajo namreč različne potrebe. »S prepoznavanjem in upoštevanjem doš pri zaposlenih lahko denimo vodje tudi bolje razporedijo delovne naloge, saj se skozi doše razkrivajo tudi talenti oziroma potenciali posameznikov.« Človek, ki dela to, pri čemer je dober, bo delal z večjim veseljem in pri tem doživljal manj stresa. Vsem ljudem pa bo ugajalo, če za meditacijo ustvarite mirno okolje, kjer bodo doživeli boljšo osredotočenost, zmanjšan stres in izboljšano počutje.

Manja Balek Jurjavčič pri tem dodaja, da bi morali za uspešno implementacijo meditacije kadroviki vključiti to kot osnovno sestavino delovne kulture. »Začnejo lahko organizirati usposabljanja ali delavnice o tehnikah meditacije za vse zaposlene – mnogi ljudje se še ne zavedajo povsem, kakšno moč osredotočanja in dobrega počutja prinese meditacija. In kot je povedal že Vishnu, v pisarnah lahko določijo tihe in udobne prostore za meditacijo, kamor se zaposleni lahko umaknejo med odmori.«

Pri uvedbi meditacije lahko HR-vodje sodelujejo z izkušenimi inštruktorji meditacije, ki redno vodijo usmerjene seanse za ekipo. Svoje zaposlene lahko spodbujajo, da postavijo meditacijo na prvo mesto kot del svoje rutine za dobro počutje. To lahko naredijo z oglaševanjem njenih koristi, kot so zmanjšanje stresa, povečana ustvarjalnost in izboljšana osredotočenost. Z ustvarjanjem okolja, ki spodbuja meditacijo, lahko HR prispeva k bolj zdravemu in uravnoteženemu delovnemu vzdušju.

Posluh, zgled, fokus

Vodje pogosto grešijo pri tem, da ne vzpostavijo učinkovite komunikacije in ne poskrbijo za povratne informacije zaposlenim. »Kljub svojim uspehom morajo vodje ostati skromni in se nikoli ne prenehati učiti. Pomembno je tudi, da razumejo, kako uravnotežiti potrebe podjetja s potrebami in cilji zaposlenih,« meni dr. Vishnu, ki se v holističnem centru srečuje tako z menedžerji kot zaposlenimi. »Vodje pogosto podcenjujemo pomembnost osredotočenosti posameznika pri opravljanju delovnih nalog. Osredotočen posameznik lahko isto delo opravi ne le nekajkrat hitreje, ampak predvsem kakovostneje. Ne glede na izbiro metodologije je naloga vodje, da pri svojih zaposlenih zazna posameznike s šibkejšim fokusom in jih usmeri k treningu čuječnosti ali meditacije,« meni Manja Balek Jurjavčič. Na delovnem mestu namreč preživimo večino svojega budnega časa, večino svojega odraslega življenja – ključna naloga vodij mora biti tudi zagotavljanje podpornega in pozitivnega delovnega okolja, z mislijo na ljudi in njihovo dobrobit.