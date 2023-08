V noči na nedeljo smo po zapisanem na spletnem mestu siol.net lahko opazovali vsakoletni svetlobni šov oziroma meteorni roj Perzeidov, ki veljajo za najhitrejše in najsvetlejše meteorje. In ker je letošnje opazovanje potekalo le nekaj dni pred mlajem, luna, ki je vzšla v nedeljo zjutraj okoli 2.30, večji del noči ni motila opazovanja. Tudi tistim, ki so pogled tja nekam gor uprli v torek na veliki šmaren oziroma na praznik Marijinega vnebovzetja, je bilo vreme naklonjeno. Ob tem svečanem prazniku seveda številni Slovenci in Slovenke obiskujejo svetišče Marije Pomagaj na Brezjah, kjer je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore v svečani pridigi, ki so jo povzeli na državni tiskovni agenciji STA, izpostavil, da tokratni praznik tudi zaradi nedavne ujme še kako potrebujemo. »Ko se je zdelo, da je v naravi zmaj ušel z verige, je grozilo, da bo požrl vse, kar je našel na poti. Koliko klicev se je v teh dnevih in nočeh dvigalo k nebu, koliko prošenj je slišal Bog, pa tudi kletev in besed obupa,« je izpostavil Zore. Med tistimi, ki so se znašli na Brezjah, je bila po poročanju Slovenskih novic priljubljena ertevejevka Rosvita Pesek, kot so jo predstavili bralcem in gledalcem svoje spletne edicije, ki je v svet razposlala fotografijo s pripisom: »Po romarsko. Kam drugam kot k Mariji. Po protokolu. Saj je vendar praznik.«

Melania Slovenije ni pozabila

Še več kot tistih, ki so se praznično spogledovali s čudežno Marijo, ki jo je vzelo nebo, pa je bilo prostovoljcev, ki so ob dnevu solidarnosti pristopili na pomoč tistim, ki jih je z repom lopnil zmaj, ki je ušel z verige, in tistih, ki so dela prost dan solidarno preživeli kje ob morju. Tako polnih plaž in javnih prevoznih sredstev, ki vozijo prebivalstvo in turiste proti morju, letos še ni bilo. Vendar pa se ti, ki so pohajkovali po obmorskih biserih domovine, le niso tako vneto nastavljali objektivom telefonskih aparatov kot tisti, ki so iskali pozornost med kidanjem blata in odstranjevanjem naplavljene krame. Med tistimi, ki so si na rame oprtali lopato, se je v medmrežnem svetu herojev, kot sta Janez Janša in Borut Pahor, ki sta bila blatna do kolen ovekovečena med čiščenjem v Lučah, znašel celo šef Levice v odhodu Luka Mesec, čigar spletni odtis v obliki fotografije in nekaj besednih zvez so odkrili na portalu topnews.si. »Danes smo z ekipo prostovoljcev ministrstva za delo, zavoda za zaposlovanje in inšpektorata za delo pomagali pri čiščenju posledic poplav. Lep pozdrav iz Škofje Loke!« je ob dnevu solidarnosti in čisto pravi delovni akciji zapisal Luka Mesec.

Da Slovenija res diha kot eden, je minule dni tako kot Mesec dokazovala še Melania Trump, ki pa je v Sloveniji sicer le odraščala, in to v času komunistične oblasti, kot je nekoč dejala. Kot so svečano priobčili na spletnem Žurnalu24, nekdanji ameriški prvi dami rojaki radi očitamo, da za promocijo rodne Slovenije in Sevnice naredi premalo, a tokrat je Melania dokazala, da Slovenije le ni povsem pozabila, saj je na twitterju zapisala: »Mati narava nas vedno znova opominja na svojo prevlado. Moje srce je s trdoživimi ljudmi, ki so bili izpostavljeni požarom na Havajih in poplavam v čudoviti Sloveniji.« Tako kot Melania ni več v funkciji predsednikove žene, tudi Borut Pahor ni več v službi naroda, a kot so poudarili v Slovenskih novicah, njegova prepoznavnost sega daleč naokoli, tudi pri sosedih in širše. Še več, Pahor je postal tako globalno slavna osebnost, da je v Umagu s selfijem zaslužil pet evrov. »Pridem v avtomatsko avtopralnico v Umagu. Jemlje samo kovance, jaz pa z bankovcem za deset. Žalosten. Kar naenkrat stopi iz avta z nemško registracijo mlajši moški in me v hrvaščini prosi za selfi. Jest sem za in narediva. Potem opazi mojo zadrego. Vrže v avtomat za pet evrov kovancev, noče niti slišati, da bi mu povrnil, se usede v avto in gre. Potem razmišljam, od kod se je vzela ta dobra duša, vmes pa ugotovim, da sem ravnokar zaslužil prvih pet evrov s selfijem,« je osupljiva zgodba, ki jo je s svojimi spletnimi in pravimi prijatelji prijatelji delil Pahor.

Nina Osenar Kontrec brez filtrov

Ne glede na vse, kar se dogaja z bivšim predsednikom Republike Slovenije, bi se lahko glede na prebrano v Nedeljskem dnevniku vprašali, ali je Pahor poleg tega, da je prodajalec selfijev, tudi vplivnež. Na temo o tem, kdo je in kdo ni tovrstni pomembnež, je namreč spregovorila strokovnjakinja za tovrstne nazive Katarina Benček, ki so jo v Nedeljcu orisali kot uspešno udeleženko lepotnih tekmovanj in resničnostnih oddaj, blogarko in instagramsko vplivnico, ki se po novem spozna še na gradbeništvo, saj s svojim spremljevalcem v Pulju gradi hišo. »Danes se ta izraz uporablja vsevprek in to me moti. Ni vsak, ki je dobil kodo za popust, vplivnež. Treba je ločiti igralce, pevce, politike, športnike ... Vsi so na neki način vplivneži, ampak vseeno bi morali biti pri poimenovanjih bolj specifični. Včasih so rekli: 'Ta je znana.' Potem si vprašal: 'Aha, po čem pa?' Tako bi moralo biti tudi zdaj,« je dejala Benčkova. Med tovrstne ljudi s pomembnim vplivom na soljudi in državo se pogostokrat uvršča tudi spremljevalka predsednika vlade Roberta Goloba Tina Gaber, za katero je specialistka za vplivneže dejala, da jo pozna precej dobro, saj sta bili v gimnaziji sošolki, prijateljici pa sta še danes. A to še ne pomeni, da je Gabrova tudi dejansko vplivnica. »Tina je predvsem znana Slovenka, ki se je na sceni pojavila kot miss Hawaiian Tropic, se preizkusila v vlogi voditeljice, lobistke, analitske sociologinje, poslovne ženske in še marsičesa, zato ne vem, zakaj je treba pisati, da je vplivnica, ker je pred tem še marsikaj drugega. Danes je pač partnerica našega premierja. Verjetno bi bilo čisto dovolj, če bi napisali Tina Gaber, saj vsi vemo, kdo je,« je o svoji prijateljici povedala vplivna Benčkova.

Se je pa v taisti krožek po nekajletni odsotnosti vrnilaNina Osenar,danes Nina Osenar Kontrec, še ena izmed misic, ki so usodno vplivale na slovensko medijsko krajino in še niso rekle zadnje besede. Kot so zabeležili v reviji Lady, je voditeljica in pevka zaradi bolezni celih pet let živela izolirana od sveta in v tem času ni bila prisotna niti na družbenih medijih. Zato pa se je vrnila v vsem svojem sijaju, kar so jeli dokazovati tudi s tem, da je v samo enem dnevu, odkar se je vrnila tako v svet kot na splet, na eni izmed družabnih platform dobila več kot 1300 sledilcev. In kako Nina gleda na krasni novi svet, katerega radosti ponovno odkriva po petih letih? »Obstaja ogromno filtrov, ki jih daješ na fotografije, a sem se odločila, da bom fotografije s plaže objavila povsem brez njih. Zdaj je poplava vplivnic, ki imajo take filtre, da so videti kot voščene lutke. Zdi se mi prav, da se ženskam pokaže, da smo tudi brez filtra lahko lepe,« je razložila Osenar-Kontrečeva in v dokaz povedanega seveda priložila nekaj fotografij s plaže brez filtra. Ali ji bo brez filtra dejansko uspelo skočiti nazaj v prihodnost, pa bo pokazal čas ali pa bo to razložila Katarina Benček.