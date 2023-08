Po skoraj mesecu dni priprav v domovini je slovenska košarkarska reprezentanca v torek poletela proti Japonski, natančneje Tokiu, kjer nadaljuje z delom pred začetkom svetovnega prvenstva. Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića bodo jutri ob osmi uri zjutraj po slovenskem času igrali še zadnjo pripravljalno tekmo, ko se bodo pomerili proti Japonski. V igri Slovenije je še vedno veliko pomanjkljivosti, ki jih kapetan Luka Dončić in soigralci želijo odpraviti pred prvo tekmo proti Venezueli 26. avgusta. Skrbi dejstvo, da se večina od njih vleče že od lanskega evropskega prvenstva, nekaterih pa zaradi poškodb Eda Murića in Vlatka Čančarja enostavno ne bo možno premostiti.

Dončića po potrebi zaščititi tudi z opozorilnimi udarci

Kot so bili navajeni že iz leta 2021, ko so pred olimpijskimi igrami del priprav prav tako opravili v deželi vzhajajočega sonca, se Japonci znova kažejo kot odlični gostitelji. Slovensko reprezentanco so namreč sprejeli z navdušenjem. Na letališču naj bi se trlo predvsem ljubiteljev Luke Dončića, ki je tudi glavni razlog, da je Japonska kot ena izmed gostiteljic svetovnega prvenstva izbrala ravno Slovenijo kot partnersko reprezentanco. Evropski prvaki iz leta 2017 so v Tokiu že opravili tudi nekaj treningov, ki bodo po besedah kapetana ključni pred začetkom košarkarskega mundiala. »Pred nami je sklepna faza priprav, ki jo bomo izkoristili za piljenje podrobnosti in zadnje uigravanje ekipe. Verjamem, da bomo našli način, s katerim bomo igralce spravili v optimalno formo. Graditi moramo na dobrih stvareh in v dobrem vzdušju vztrajati pri delu, ki smo si ga začrtali,« ocenjuje Aleksander Sekulić.

Trener ruske Lokomotive Kubana bo na prvenstvu moral najti tudi način, kako zaščititi prvega zvezdnika reprezentance Luko Dončića. Jasno je, da se v slovenski igri vse vrti okoli košarkarja Dallasa, zato bo tarča nasprotnikovih igralcev, ki ga bodo poskušali omejevati na vse načine. Tudi z grobimi vložki, kar sicer za najboljše posameznike na svetu ni nikakršna novost. A hkrati se s tem povečajo tudi možnosti za poškodbe, kar bi bilo v primeru Dončića za Slovenijo prava katastrofa. Že v pripravljalnem obdobju je 24-letni Ljubljančan prejel udarec v koleno v Atenah proti Grčiji in v stegensko mišico na levi nogi proti Španiji v Malagi, zaradi česar je izpustil tudi tekmo naslednji dan proti ZDA. »Po poškodbi Čančarja bo breme na Dončiću še večje. Pa tudi ostalih izkušenih igralcih, ki bodo morali stopiti v ospredje. Želim si, da bi v prvi vrsti sodniki zaščitili Luko. Proti Španiji v Malagi ga niso. Kadar je tako, mu morajo v bran stopiti soigralci, tudi s kakšnim opozorilnim udarcem. Ob tem imamo še druge rešitve, ki jih preizkušamo. Bomo videli, kako bo vse skupaj delovalo na prvenstvu.«

Brez Murića in Čančarja so slabša ekipa

Ob poškodbah Murića in Čančarja skrbi dejstvo, da Sekuliću nikakor ne uspe najti zdravila za tegobe v igri Slovenije, ki se vlečejo že dalj časa. Marsikdo pogreša več taktičnih zamisli v napadu, kjer se zdi, da je vse odvisno le od genialnosti Dončića, medtem ko je obramba prepustna že dolgo časa. »Ne smemo zapostavljati tudi dobrih stvari v naši igri, a se zavedamo pomanjkljivosti. Predvsem v obrambi. Sicer je veliko število prejetih točk tudi posledica hitre igre, ki jo želimo igrati. S tem se število napadov poveča, ne samo naših, temveč tudi nasprotnikovih. Preveč imamo izgubljenih žog, po katerih ne znamo ustaviti tranzicije nasprotnika. Ob tem so pregloboki tudi padci v določenih trenutkih, ko nasprotnik v kratkem času naredi večjo razliko. V teh obdobjih moramo najti rešitve, še posebej, ko nimamo več na voljo minute odmora. Predvsem pa moramo ves čas držati skupaj. Ko je tako in se držimo dogovorov, igralce na parketu z užitkom spremljam.«

Sekulić med tokratnimi pripravami ni rad govoril o ciljih na svetovnem prvenstvu. Po poškodbi Čančarja priznava, da so se nekoliko spremenili. »Tako mi kot javnost si želimo poseči po najvišjih mestih in s to željo bomo tudi krenili v tekmovanje. Bolj ko bomo verjeli v uspeh, lažje bomo uresničili stvari na parketu. Ne podcenjujem nikogar, ne Bineta Prepeliča ne Jakoba Čebaška, a brez Murića in Čančarja smo slabša ekipa. Pozitivno je, da je ravno Bine Prepelič pokazal zanimive stvari in nam dal upanje, da se lahko kljub poškodbam nosilcev kosamo z najboljšimi ekipami na prvenstvu, ki bo izredno kakovostno. V krogu najožjih favoritov je namreč po moji oceni okoli deset ekip.«