Nepreslišano: Vesna V. Godina, kolumnistka

To je za Slovenijo velikanska socialna priložnost. Gre za situacijo, v kateri je mogoče pri Slovencih vpeljati nekaj novega. To so situacije, v katerih so Slovenci zmožni nečesa, česar v normalnih situacijah niso. Da skupaj – kljub dejstvu, da pripadajo različnim domačijam – sledijo istemu cilju. In ga uresničujejo. Zdaj bo odločilno to, ali se bo vlada zavedela, v kako odločilnem trenutku se je znašla. Ne gre samo za odpravljanje posledic ujme. To je seveda najbolj nujno. Toda gre tudi za to, da smo zdaj v situaciji, ko lahko kot družba naredimo zgodovinski premik.