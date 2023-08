Ni časa za iskanje krivde in krivcev za nastalo stanje, so se zaklinjali, treba je stopiti skupaj in se spoprijeti z odpravljanjem posledic. A so jih vseeno hitro našli, krivce namreč. Če že za naravne nesreče, ki se letos vrstijo, niso krive različne zarote, je za poplave gotovo odgovorna Nika Kovač. To slednje so sporočali »janšisti« in njihovi troli. Zakaj ravno Nika? Zaradi aktivnosti Inštituta 8. marec ob referendumski kampanji o Vizjakovem zakonu o vodah. (V bistvu so Inštitutu s tem nehote dali priznanje.) Niso si upali naprtiti krivde nam, udeležencem referenduma, ki smo množično glasovali proti noveli, ampak Niki. Bili smo samo njena žrtev, ker nas je prevarala. A številni so, tako natolcujejo, to že itak ugotovili. S čim in zakaj naj bi nas prevarala? Zaradi naše borbe za pitno vodo? Ker smo preprečili druge negativne posledice? Novela zakona je omogočala gradnjo v območju vodotokov, kar bi gotovo še povečalo tveganje za poplave.

Poslanci SDS pa kar naprej trdijo nasprotno. Tudi na seji, ko so po povodnji sprejemali nujni interventni zakon, je Zvone Černač nadvse hvalil Vizjakovo novelo (in drugi za njim), češ: »Novela o vodi bi omogočala večjo poplavno varnost, ker bi se povečala sredstva za vzdrževanje vodotokov.« Spet manipulirajo, ali po domače, lažejo. Iz direktorata za vode so namreč pojasnili, da uspeli referendum nikakor ni vplival na obseg sredstev, ker je denar za vzdrževanje vodotokov določen v posebni proračunski postavki. Mimogrede: ko iščejo krivce, naj se najprej Janša krščansko potrka po prsih in prizna krivdo svoje vlade 2008, ko je s predpisom dovolil gradnjo na poplavno ogroženih območjih. Celo tam, kjer voda med poplavami naraste do 1,5 metra.

Ne, Nika, prevarati nas hočejo oni. Pa je ne krivijo samo za poplave, ampak tudi za to, da bo prikrajšala žrtve poplav za državni denar. Vlada namreč – po njihovem – namenja nevladnikom veliko preveč iz proračuna, zlasti za njihovo nedelo. Avtor v pamfletu zlobno razdvaja, da levi v nasprotju z desnimi ne delajo. (Morda pa ga je navdahnil njegov gospodar z razdvajajočo izjavo, češ »naši poslanci ob petkih ne kolesarijo, oni pomagajo in pospravljajo v Mozirju.) So anketirali in statistično obdelali podatke?

Sami vidimo, koliko pridnih rok je prišlo pomagat – take situacije prikličejo dobro v ljudeh – pripadajo mlajšim in starejšim, vernim in ateistom, levim, desnim in srednjim … ni pomembno. Humanost nima (zlasti političnega) predznaka, pristna solidarnost in sočutje pa nimata drugega motiva kot pomagati trpečim. Janša pa ima za svojo pomoč in pomoč pripadnikov SDS še drugi motiv, reče se mu nabiranje političnih točk, pa tega ne sporočajo samo fotografije, ampak menda tudi obvestila lokalnim odborom. Sprašujem vas, koliko »navadnih« ljudi, utrujenih od garanja, čuti potrebo, da bi se slikali z lopato v roki. Ne, to v glavnem niso levi politiki. Ti namreč vedo, da si naklonjenosti volilcev ne bodo pridobili z blatno obleko, ampak samo z uspešno sanacijo katastrofe.

Polona Jamnik, Bled