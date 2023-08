Rimske Toplice. V sredo zvečer, malo pred 22. uro, so morali gasilci posredovati v Rimskih Toplicah, konkretno v tamkajšnjih Rimskih termah, kjer je zagorela savna v eni od luksuznih hotelskih sob. Začasno so evakuirali okoli 200 gostov, ki so se po končani intervenciji lahko vrnili v hotel. V celjsko bolnišnico so zaradi vdihavanja dima odpeljali šest ljudi.

»Zelo sem bila zaskrbljena, kaj se je zgodilo, ko sem videla in slišala, da so se gasilska vozila odpeljala naravnost do vhoda v Rimske terme, kjer je ta čas nastanjenih veliko gostov, saj smo sredi turistične sezone,« nam je povedala krajanka Rimskih Toplic, ki jo je zavijanje siren prebudilo malo po pol deseti uri zvečer. Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, so gasilci prejeli poziv na intervencijo ob 21.38.

»V naselju Rimske Toplice v občini Laško je zagorela savna v hotelski sobi. Na kraj so se odpeljali gasilci prostovoljnih gasilskih društev Laško, Rimske Toplice, Sedraž, Rečica in Zidani Most, ki so skupaj s pripadniki civilne zaščite sodelovali tudi pri evakuaciji hotelskih gostov,« so še zapisali. Še nekaj minut prej so bili o požaru obveščeni na policiji. »Po doslej zbranih podatkih je zagorela savna v hotelski sobi. Šest oseb, ki so se nadihale dima, je potrebovalo zdravniško pomoč, zato so jih z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Celje. Iz hotela so preventivno evakuirali okoli dvesto gostov. Vzrok požara še ni potrjen, ogled kraja požara namreč še poteka,« pa je danes pojasnila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica policijske uprave Celje.

Zjutraj že zapustili bolnišnico

Kot je povedal Gašper Klemenc, namestnik poveljnika PGD Laško, so po prihodu na kraj ugotovili, da je osebje term del gostov že evakuiralo, skupaj s civilno zaščito pa so evakuirali še preostale. V dobri uri je bil požar pogašen, sledil je preventivni pregled in zatem prezračevanje vseh prostorov v hotelu. »Intervencijo smo zaključili ob pol četrti uri zjutraj, ko so se tudi gostje lahko vrnili v sobe,« je povedal Klemenc. Kot smo še izvedeli, naj bi zagorelo v eni od savn v hotelski sobi v šestem nadstropju, šest oseb, ki so se nadihale dima, pa ni bilo življenjsko ogroženih. Med njimi so bili štirje zaposleni, tudi direktor Rimskih Term Valery Arakelov, in dva gosta, so sporočili iz term. Vse so iz bolnišnice odpustili že danes zjutraj, so še pojasnili. Med evakuiranimi so bili tudi štirje prebivalci naselja Brezno, ki so jih v Rimskih termah začasno namestili, ker plaz ogroža njihovo hišo.

Gostje so se torej v objekt lahko vrnili že tri ure kasneje. Danes so terme poslovale kot običajno, škoda je nastala zgolj v sobi, kjer je zagorelo, so še sporočili iz term.