»Stanje je občasno obupno. Ne vem, ali gre za povezavo, ampak moj otrok ima ponavljajoče se bronhiolitise, tudi poleti.« »Je kdo prijavil smrad, ki se širi v okolici pasjega parka?« »Ali je danes že kdo poklical na številko 112 in podal prijavo o jedkem vonju v zraku, ki se neznosno širi in je zelo intenziven v večernih urah?« »Skoraj vsak dan na terasi vonjam smrad, danes pa sem močan vonj po kemikalijah prvič zavonjala celo v spalnici.« »Skrbi me, v pljučih me močno peče in čedalje bolj kašljam.« To je le nekaj zapisov zaskrbljenih Medvoščanov o motečem vonju v zraku, združenih v spletno skupino Info kanal Moje Medvode.

Na njihova opozorila so se na Občini Medvode odzvali s pojasnilom, da so glavni viri onesnaževanja v mestu industrijska območja, glavne prometnice, individualna kurišča in kmetijstvo, zato so z namenom spremljanja parametrov kakovosti zraka že pred 12 leti kot ena redkih občin v državi vzpostavili merilni sistem kakovosti zraka. S tem so, so poudarili na občini, zagotovili redni nadzor in transparentno obveščanje javnosti o koncentracijah spojin policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH). V letu 2018 so ta sistem nadgradili z opremo za spremljanje prašnih delcev aerobnega premera do 10 mikrometrov (PM10), meritve, ki jih izvaja Elektroinštitut Milan Vidmar, pa so dostopne na spletni strani medvoške občine.

Sredi letošnjega junija se je na merilniku, ki meri spojine PAH, pojavila napaka, ki je na občini sami niso mogli odpraviti, zato so merilnik posredovali pooblaščenemu serviserju v diagnostiko in popravilo. »Ker gre za specifično napravo, je čakalna doba za rezervne dele lahko daljša, zato podatka o tem, kdaj bo servis zaključen, nimamo. V tem času smo redno v stiku tako s skrbnikom postaje kot tudi s pooblaščenim serviserjem, ki nas obvešča glede popravila merilnika,« so zagotovili iz kabineta medvoškega župana Nejca Smoleta. Poudarili so, da je za inšpekcijski nadzor v primeru onesnaženja zraka pristojen inšpektorat za okolje in energijo oziroma inšpekcija za okolje, ki deluje znotraj inšpektorata, občani pa lahko prijave podajo prek kontaktov, ki so navedeni na njihovi spletni strani. »Če sta o sumu kršitve obveščena medobčinski inšpektorat in redarstvo, zadevo predata v reševanje pristojnemu inšpektoratu. Enako ravnamo na Občini Medvode, če prejmemo takšno prijavo,« so še dodali na medvoški občini.

Na področju vonjav zakonodaja v državi ni urejena

Na vprašanje, ali so v zadnjem času prejeli pritožbe občanov o motečem pekočem vonju v zraku na območju Preske, Vaš in Goričan, pa tudi Svetij, so nam na medvoški občini odgovorili, da so v zadnjem mesecu prejeli pisno pritožbo in telefonski klic glede motečih vonjav. »Obe pritožbi smo odstopili pristojni inšpekciji. Prav tako vse občane, ki nas kontaktirajo v zvezi z motečimi vonjavami ali onesnaženjem zraka, usmerimo na pristojno inšpekcijsko službo in jih opomnimo, da se v primeru slabega počutja oziroma če ocenjujejo, da bi bilo zaradi onesnaženega zraka ogroženo življenje, zdravje ali premoženje, nemudoma obrnejo na center za obveščanje na številki 112, ki bo sprožil ustrezne postopke in aktiviral pristojne službe,« so pojasnili. Glede očitkov nekaterih prebivalcev Medvod, da moteč vonj izvira iz tovarne Helios, so poudarili, da niso niti pristojni niti kompetentni za presojo, od kod izvira moteč vonj. Pojasnili so tudi, da je tovarna Helios v registru SEVESO (register obratov manjšega in večjega tveganja za okolje), kar med drugim pomeni, da mora podjetje izpolnjevati najstrožje varnostne standarde in da je podvrženo strogemu inšpekcijskemu nadzoru.

Na vprašanje, kaj je lahko izvor občasnega motečega vonja v občini in ali ta lahko ogroža zdravje prebivalstva, so na občini odgovorili, da za pojasnilo nimajo ustreznih znanj in informacij: »Za večino spojin PAH mejnih vrednosti do danes niso določile niti Republika Slovenija niti Evropska unija niti Svetovna zdravstvena organizacija.« V zvezi s problematiko glede kakovosti zraka se je Občina Medvode v lanskem letu odzvala na povabilo Tehnološkega parka Ljubljana, ko je ta javne zavode in institucije pozval k sodelovanju v triletnem projektu UrbanTECH, ki pospešuje razvoj in implementacijo rešitev s področja pametnih mest in zelenih ter zdravstvenih tehnologij. »V sklopu tega so želeli prepoznati naše izzive, potrebe ali prepreke, s katerimi se soočamo in za katere bi želeli, da se razrešijo. Kot izziv smo v začetku lanskega leta prijavili ravno izboljšavo posredovanja podatkov o kakovosti zraka v občini Medvode. Izziv je bil prepoznan kot zanimiv in kot tak je bil uvrščen v projekt, nanj pa se je odzvalo več start-up podjetij iz celotne Evrope. Po naših ocenah in ocenah stroke se je najbolj izkazalo podjetje U-Hopper, ki prihaja iz Trenta v Italiji. Skupaj z njimi in Elektroinštitutom Milan Vidmar v zadnjem letu razvijamo mobilno aplikacijo ter novo spletno stran, ki bi občanom omogočala izboljšan vpogled v podatke o kakovosti zraka v občini. Med trajanjem projekta bo znano, ali bo produkt na koncu tudi zaživel v praksi,« so še dodali na medvoški občini.

V Heliosu očitke zavračajo

Iz podjetja Helios TBLUS so nam sporočili, da vsako prejeto pritožbo obravnavajo zelo resno in prioritetno ter s takojšnjim ogledom lokacije zaznanih neprijetnih vonjav. Tega opravijo skupaj s svojo gasilsko službo, ki je na lokaciji stalno prisotna in na razpolago. »Zelo pogosto se izkaže, da neprijetne vonjave ne izvirajo iz našega podjetja. Zaradi našega skrbnega odnosa do okolja pritožbe prejmemo zelo redko in njihovo število se tudi v zadnjem obdobju ne povečuje,« je zagotovil direktor podjetja Roman Pirnat in dodal, dana lokaciji podjetja v Preski nenehno deluje čistilna naprava za zrak RTO, ki je popolnoma avtomatizirana in računalniško vodena ter pokriva celotno lokacijo tovarne in deluje neprekinjeno od leta 2008. »Naprava se zaustavi samo v času vzdrževalnih del, ki jih vnaprej najavimo pristojnemu inšpektoratu. Na lokaciji imamo tudi vremensko postajo, tako da ob vsaki pritožbi preverimo smer vetra in glede na ta kriterij natančno določimo, od kod prihaja neprijeten vonj. Na tem mestu velja omeniti, da v občini deluje kar nekaj industrije oziroma tovarn,« je poudaril Pirnat.

Hkrati je sogovornik pojasnil, da v Heliosovih proizvodnih obratih uporabljajo tudi surovine, ki se pri uporabi prašijo: »Naprave za doziranje so zaprte, izpusti pa so izvedeni preko prašnih filtrov, ki jih redno pregledujemo. Emisije delcev v zrak pri rednih monitoringih nikoli niso presegle mejnih vrednosti parametra za prah oziroma zakonsko določenih mejnih vrednosti. Zagotavljamo, da so emisije prahu pod strogim nadzorom.« Po Pirnatovih besedah v podjetju neprestano izboljšujejo stanje na področju tehnologije, varnosti in vplivov na okolje, saj se zavedajo svoje odgovornosti za preprečevanje onesnaževanja ter omejevanje negativnih vplivov na okolje, in tudi sledijo strogim zakonodajnim predpisom.