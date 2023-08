Leta 1782 je habsburški cesar Jožef II. izdal odlok o razpustitvi samostanov. Menihi so zapustili Bistro, premoženje pa je prešlo v roke verskega sklada, ki ga je upravljala država, dokler poslopja in okoliških posesti leta 1826 ni kupil trgovec in tovarnar Franc Galle. On in njegovi nasledniki so Bistri vtisnili podobo graščine, kakršno ima še danes. Po drugi svetovni vojni je bila graščina s celotno posestjo nacionalizirana. In prav v njej je muzej kmalu po ustanovitvi leta 1951 dobil svoje prostore.

Prve zbirke Tehniškega muzeja Slovenije (TMS) v Bistri, ki so obravnavale gozdarstvo in lovstvo, si je lahko javnost ogledala leta 1953. Danes so na več kot 6000 kvadratnih metrih razstavnih površin na ogled stalne zbirke s področij kmetijstva, cestnega prometa, gozdarstva, lesarstva, lovstva, ribištva, tekstila, tiskarstva, elektrotehnike in obdelave kovin. Poleg muzeja v Bistri so dislocirane enote še v Polhovem Gradcu, kjer je urejen Muzej pošte in telekomunikacij, na gradu Bogenšperk, kjer sta obiskovalcem na ogled Valvazorjeva grafična zbirka in razstava Valvazorjev pogled v naravo, ter v Soteski in Pivki, kjer je deponirana zbirka predmetov.

V nedeljo, 20. avgusta, pripravljajo v TMS za obiskovalce zanimiv dogodek. Mnogim namreč ni znano, da so številne pridobitve, ki nam lajšajo sodobno življenje in se danes zdijo same po sebi umevne, zasluga velikega izumitelja Nikole Tesle. Odkritje večfaznega sistema, raziskave visokofrekvenčnih tokov, prve zamisli o svetovnem radijskem sistemu in brezžičnem prenosu energije so plod genialnega uma. Spomin na izumitelja obujajo v Tehniškem muzeju Slovenije z atraktivnimi poskusi, s kakršnimi je pred več kot sto leti svoje osuple goste navduševal sam Nikola Tesla.

Demonstrator bo skupini obiskovalcev predstavil Teslovo življenje, nato pa si bodo ob njegovi razlagi ogledali delovanje istosmernega motorja, demonstracijskega modela trifaznega elektromotorja, generatorja vrtečega se magnetnega polja s ploščo, generatorja vrtečega se magnetnega polja s kovinskim jajcem, modela Teslovega transformatorja napetosti 100.000 V, modela Teslovega transformatorja napetosti 1.000.000 V, Van de Graaffovega generatorja statične napetosti in plazma krogle.

Nedeljsko demonstracijo si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice in kuponom, ki ga prevzamete na blagajni. Število mest je omejeno, zato so obvezne predhodne prijave do sobote, 19. avgusta, do 12. ure na e-naslov irena.medle@tms.si ali pa po telefonu na številki 01 750 6670.