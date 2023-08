Interventna zakonodaja: Vlada pripravlja še dva zakona za pomoč

Za odpravo posledic poplav vlada pripravlja dva predloga zakona: interventnega za najakutnejšo sanacijo in sistemskega za dolgoročnejšo odpravo posledic. Med ukrepi so vzpostavitev tehnične pisarne, pospeševanje postopkov obnove, izredna denarna pomoč, moratorij za posojila in brezplačne nastanitve.